Durchwachsene Spielzeit für Bezirksliga-Fußballerinnen

Die Trainer der Bezirksliga-Teams der Frauen aus der Region ziehen Bilanz über das vergangene Fußballjahr. Alle drei Mannschaften lagen in der Tabelle eng beieinander, jedoch gelang es weder der SG Öpfingen noch dem SV Granheim II und der Spielgemeinschaft Munderkingen II/Unterstadion, im oberen Drittel der Tabelle mitzuspielen.

SG Öpfingen: Zufrieden blickt SGÖ-Trainer Hasan Dönmez auf die Saisonvorbereitung zurück. Vor allem die hohe Beteiligung von durchschnittlich 17 Spielerinnen im Training war ganz zu seiner Zufriedenheit. Als Saisonziel hatte Dönmez eine Verfeinerung der spielerischen und taktischen Bereiche angestrebt. Laut Dönmez wurde dies erreicht, die Mannschaft lernte in der vergangenen Saison einiges dazu. „Schade“ findet Dönmez, dass „bei so einer guten Entwicklung nur so wenige Punkte für uns zu holen waren, obwohl wir dem Gegner oft überlegen oder gleichwertig waren“. Aus den 18 Spielen nahm Öpfingen 25 Punkte mit und erreichte ein Torverhältnis von 42:37. Es gab sieben Siege, sieben Niederlagen und vier Unentschieden. Tatjana Bitterle erzielte mit zwölf Treffern die meisten Saisontore der SGÖ. Während der gesamten Saison wurden laut Dönmez aus dem Öpfinger Kader insgesamt 29 Spielerinnen eingesetzt.

Das einzige Manko seines Teams war für Dönmez, dass es zu einfache Gegentore kassiert habe. „Das hat uns viele Siege gekostet“, sagt Dönmez. Egal bei welcher Spielweise, oft waren individuelle Fehler spielentscheidend. Zum Saisonende zeigte das Öpfinger Team am letzten Spieltag gegen den SV Bingen/Hitzkofen ihr bestes Saisonspiel. „Gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle oben mitspielt, haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt“, so Dönmez. Seiner Meinung nach war Öpfingen sowohl läuferisch wie auch spielerisch das dominierende Team in dieser Begegnung. Dönmez beendet sein Trainerdasein bei den Öpfinger Frauen. Obwohl es ihm bei den Damen Spaß gemacht hat, möchte er kürzertreten. In der SGÖ-Jugend wird er weiter tätig sein, kann sich aber auch vorstellen, in Zukunft bei den Frauen mitzuhelfen, jedoch nicht mehr als hauptverantwortlicher Trainer. Für die kommende Saison wünscht er der Mannschaft, „dass sie genauso weitermacht wie bisher und mit dem neuen Trainer vielleicht oben mitspielt“. Dönmez’ Nachfolger ist gefunden: Cemal Güney übernimmt das Team.

SV Granheim II: SVG-Trainer Reinhold Oßwald hatte das Team in der Winterpause übernommen. Sein Ziel für die Rückrunde war es, „das Team zu stabilisieren und den Klassenerhalt zu schaffen“. Mit der guten Vorbereitung bei sehr guter Trainingsbeteiligung und guten Trainingsbedingungen unter anderem auf dem Ehinger Kunstrasenplatz war Oßwald hoch zufrieden. Die Rückrunde verlief für die Älblerinnen aber wechselhaft. Man zeigte laut Oßwald oft gute spielerische Leistungen, doch haperte es im Abschluss. „Dadurch gingen uns oft Punkte verloren, die wir verdient gehabt hätten“, sagt Oßwald. Bemerkbar machte sich die geringe Trefferquote vor allem im Torverhältnis, das bei 13:50 nur wenige Treffer aufwies. So war auch das Spiel gegen Bingen/Hitzkofen für Oßwald das schwächste Spiel seiner Mannschaft. Da habe „überhaupt nichts gepasst“, sagt Oßwald.

Für ihn waren die Duelle gegen Öpfingen und Munderkingen II/Unterstadion die besten Spiele. Gegen Öpfingen holte der SVG II einen 0:2-Rückstand in einem spannenden Duell auf, während man gegen Munderkingen II/Unterstadion am letzten Spieltag die wohl beste Saisonleistung zeigte. „Die ganze Mannschaft hat um den Klassenerhalt gekämpft“, lobt Oßwald. Mit 16 Punkten belegte Granheims „Zweite“ den siebten Platz. Julia Schmid erzielte mit drei Treffern die meisten SVG-Tore. Ihr Ziel Nichtabstieg haben die Granheimerinnen laut Oßwald jedoch nicht ohne Grund erreicht. Die Spielerinnen hätten zusammengehalten und sich füreinander eingesetzt. Auch die allgemein hohe Trainingsbeteiligung beeindruckte Oßwald. Nachdem Oßwald übergangsweise in der Rückrunde als Trainer eingesprungen war, sucht er für die kommende Saison noch einen Nachfolger.

SGM Munderkingen II/Unterstadion: Ende Oktober übernahm Christian Zittrell die erste Munderkinger Mannschaft und die SGM Munderkingen II/Unterstadion. Mit dem 3:1-Sieg gegen Öpfingen feierte Zittrell nicht nur einen gelungenen Einstand in der Bezirksliga, sondern sah auch das beste Saisonspiel seines Teams. Der restliche Saisonverlauf war für Zittrell „relativ durchwachsen, vor allem gegen die vorderen Mannschaften war nichts für uns zu holen“. In direkten Duellen mit Tabellennachbarn zeigte man laut Zittrell „immer gute Leistungen“.

Für Zittrell ging es darum, den Klassenerhalt zu schaffen und eine gute Runde zu spielen. Mit 15 Punkten und 11:39 Toren stand die SGM am Saisonende auf dem achten Platz, wies aber die am wenigsten geschossenen Tore der Liga auf. Simone Schartmann erzielte mit drei Treffern die meisten Tore für ihr Team. Auch wenn Munderkingen II/Unterstadion den Klassenerhalt schaffte, hat sich der Verein dazu entschlossen, die Mannschaft in der nächsten Saison eine Klasse tiefer starten zu lassen. Da der Munderkinger Kader im kommenden Spieljahr klein sein wird, ist es für die SGM von Vorteil, dass in der Kreisliga (flex) auch mit neun Spielerinnen gespielt werden kann. Zittrell betont jedoch das Ziel, weiterhin immer mit elf Spielerinnen auf dem Feld stehen zu können. Er wird in der nächsten Saison nicht mehr in Munderkingen trainieren, sondern den Männer-Kreisligisten Kirchen. Er wünscht seinem Nachfolger Andreas Schellinger eine erfolgreiche Saison.