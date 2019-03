Duell zweier Verfolger

Die Hausaufgabe für die Handballer der TSG Ehingen am Samstag, 23. März, 20 Uhr, gegen den HC Lustenau in der Längenfeldhalle hat ein bisschen was von einem Entscheidungsspiel: Nach dem 25:26 am vergangenen Wochenende bei der SG Ulm & Wiblingen würden die Chancen der TSG auf einen der Spitzenplätze bei einer weiteren Niederlage gegen einen Tabellennachbarn deutlich sinken.

Das weiß auch der Trainer des Tabellenvierten, Winfried Biberacher, der sich umso mehr über das verlorene Spiel in Wiblingen ärgert. „Ganz ärgerlich“ sei es gewesen. Erst habe seine Mannschaft „den Anfang verpennt“ und dann – nachdem man Tritt gefasst und eine Viertelstunde vor Schluss sogar mit drei Toren Vorsprung geführt hatte – den möglichen Sieg in der Schlussphase verschenkt habe. Unnötige „Zirkus-Krone-Pässe“ und leichtfertige, halbherzige Würfe im Angriff sowie in der Abwehr ein mangelhaftes Rückzugsverhalten und ein zu wenig konsequentes Eingreifen kritisierte der Trainer in den letzten Minuten, in denen das Derby in Wiblingen noch verloren ging. „Da muss man sich ein bisschen cleverer anstellen.“

Den Spielern selbst war die verpasste Chance – mit einem Sieg hätte sich die TSG an Ulm & Wiblingen sowie den HC Lustenau, der in Leutkirch verlor, vorbei vom Rang vier auf zwei verbessern können – hernach bewusst. Die Enttäuschung war groß. Winfried Biberacher strich die Trainingseinheit am Montag, zum einen weil an dem Abend kein Torhüter zur Verfügung gestanden hätte, zum anderen weil die in Wiblingen unglücklich geschlagene Mannschaft „ziemlich groggy“ war.

Lustenaus unklare Besetzung

Biberacher setzte mit den Einheiten am Donnerstag und Freitag auf eine konzentrierte Vorbereitung auf die Partie gegen Lustenau – ein aus Sicht des TSG-Trainer schweres Spiel. „Da muss bei uns alles passen“, sagt er. Dies gilt vor allem dann, wenn die Österreicher in stärkster Besetzung antreten, was aber nie sicher ist. Bisweilen reist Lustenau zu Auswärtsspielen mit einem sehr kleinen Kader, lässt einige Leistungsträger zu Hause und kassiert so überraschende Niederlagen – wie am vergangenen Wochenende, als der bis dahin Tabellenzweite bei der abstiegsgefährdeten TSG Leutkirch unter die Räder kam. Die erste Halbzeit war noch einigermaßen ausgeglichen (Leutkirch führte 16:13), danach gerieten die Gäste bis zum Endstand von 25:39 deutlich ins Hintertreffen.

Nicht dabei in Leutkirch waren Martin Hämmerle und Nico Tomasini, die mit acht sowie sechs Treffer zwei der drei besten Torschützen von Lustenau im Vorrundenspiel gegen die TSG Ehingen waren und maßgeblich zum 31:28-Erfolg der Österreicher beitrugen. TSG-Trainer Biberacher geht davon aus, dass der HCL in der Längenfeldhalle mit einem besseren Aufgebot als zuletzt in Leutkirch aufkreuzt. Denn für die Gäste gilt dasselbe wie für die TSG: Eine Niederlage würde die Aussichten der Lustenauer, die bereits ein Spiel mehr ausgetragen haben als die Ehinger, auf einen der Spitzenplätze trüben.

Die zweite Männermannschaft der TSG Ehingen spielt am Samstag ebenfalls in der Längenfeldhalle. Das Duell des Tabellendritten gegen Schlusslicht Vöhringen III beginnt um 16 Uhr.