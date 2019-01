Duell zweier offensivstarker Teams

Zwei zuletzt sehr erfolgreiche Mannschaften und Tabellennachbarn der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA stehen sich am Sonntag, 20. Januar, 17 Uhr, in Ehingen gegenüber. Das Team Ehingen Urspring liegt derzeit auf dem sechsten Platz, hinter den punkgleichen Karlsruhe Lions. Für die Steeples wird es darum gehen, den Lauf der Karlsruher zu beenden, die mit der beeindruckenden Serie von acht Siegen in Folge in der JVG-Halle antreten.

Dass den Steeples dies gelingt, ist alles andere als unwahrscheinlich. Schon einmal bremsten sie einen über Wochen erfolgreichen Gegner aus: Vor zwei Wochen besiegten sie den damals Tabellendritten Phoenix Hagen, der zuvor achtmal nacheinander ungeschlagen geblieben war – genauso wie jetzt Karlsruhe. Dem knappen Sieg in Hagen ließ Ehingen Urspring noch ein souveränes 88:67 in Nürnberg folgen, womit die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth einen guten Start ins Jahr 2019 hingelegt hat und – nimmt man die gewonnene letzte Begegnung 2018 gegen Quakenbrück hinzu – nun auch dreimal in Folge unbezwungen ist.

Immer mindestens 80 Punkte

Hält man sich außerdem vor Augen, dass die Karlsruher seit Beginn ihrer Siegesserie im November stets mindestens 80 Punkte erzielt haben und die Steeples die korbhungrigste Mannschaft der Liga sind, verspricht die Begegnung am Sonntag einiges. Domenik Reinboth erwartet ein „Basketball-Schmankerl“ – aber auch eine sehr schwierige Aufgabe für seine Mannschaft. Der Steeples-Trainer zählt die Lions zu den Kandidaten für den Aufstieg in die BBL mit einem durch die Bank stark besetzten Kader. „Von der Nummer eins bis zur neun sind alle brandgefährlich. Jeder kann ein Spiel entscheiden“, so Reinboth.

Dabei waren die Karlsruher schwach in die Saison gestartet, von ihren ersten zehn Spielen gewannen sie nur zwei (das erste am vierten Spieltag mit 91:85 zu Hause gegen Ehingen Urspring). Die Verantwortlichen des Vereins drehten früh an wichtigen Stellschrauben: Sie entließen Mitte November Trainer Michael Mai, der mit dem Team 2017 in die ProA aufgestiegen und im ersten Jahr in der zweithöchsten Spielklasse die Play-offs erreicht hatte, und heuerten den slowakischen Nationaltrainer Ivan Rudez an. Auch der Kader wurde verstärkt: In dem 29-jährigen Carl Ona Embo, der in jungen Jahren für die französische Jugend-Nationalmannschaft gespielt hatte, kam ein Point Guard, und in Davonte Lacy, dessen Qualitäten in Ehingen bestens bekannt sind, ein weiterer Shooting Guard. Lacy war in der vergangenen Saison für die Steeples aufgelaufen und Top-Scorer der gesamten ProA. Nach einem kurzzeitigen Engagement in Asien kehrte der 25-jährige US-Amerikaner im Herbst nach Deutschland zurück.

Eingewöhnungsprobleme bei Karlsruhe und in der ProA hatte Davonte Lacy nicht – seine Ausbeute ist zwar noch nicht so groß wie in der vergangenen Saison (18,5 Punkte pro Spiel erzielte er damals für die Steeples), Topscorer seiner Mannschaft ist er aber auch in der laufenden Spielzeit (bisher rund 15 Punkte im Schnitt) – bei etwas weniger Spielzeit als damals im Trikot von Ehingen Urspring (31:22 pro Partie gegenüber 32:37 im vergangenen Jahr). Bei den Korbvorlagen ist Lacy auf Vorjahres Niveau (fünf pro Spiel). Einen so vielseitigen Spieler wie Davonte Lacy ganz auszuschalten, „ist nicht machbar“, sagt Steeples-Trainer Reinboth. Aber „Davonte hat auch mal schwache Tage, an denen er nicht so hochprozentig trifft“. In der Verteidigung müsse man dafür sorgen, den Topscorer der Lions möglichst selten an den Ball kommen zu lassen oder ihm keine einfachen Würfe zu ermöglichen. „Dann erhöht man die Chance, dass er einen schlechten Tag hat.“

Becks Formkurve zeigt nach oben

Aber auch an Tagen, wenn Davonte Lacy nicht seine Bestform erreicht, ist Karlsruhe für einen Sieg gut. Oft zweistellig punkten neben Lacy auch Orlando Parker (13,8 Punkte im Schnitt), Maurice Pluskota (10,4) und Roland Nyama (10,2), die Spielmacher Carl Ona Embo (9,8) und Kahron Ross (8,8) liegen mit ihrem Punkte-Durchschnitt bisher nur knapp unter der Zehner-Marke. Gesteigert hat sich zuletzt der vor der Saison von den Elchinger Scanplus-Baskets gekommene Filmore Beck (7,6). „Er hat seine Form gefunden“, so Reinboth.

Trotz aller Klasse im Karlsruher Kader: Verstecken müssen sich die Steeples nicht. Ihr Sieg vor zwei Wochen in Hagen war nicht zu erwarten, auch zuletzt in Nürnberg zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Leistung. Die Frische, die einzelnen Spielern gegen Ende der Hauptrunde gefehlt hatte, ist wieder da. Die Pause über Weihnachten und Neujahr tat dem Team gut. In den Tagen nach dem Spiel am vergangenen Wochenende in Nürnberg stand zunächst Regeneration an, zudem gab es ein Training mit Sponsoren. „Wir haben die Zeit genutzt, um Luft zu holen“, sagt Domenik Reinboth. Am Donnerstag begann dann die konzentrierte und intensive Vorbereitung auf das Treffen mit den Lions.

Steeples wohl in Bestbesetzung

Sollte nicht ein Spieler kurzfristig verletzt ausfallen, stehen Trainer Reinboth am Sonntag alle Spieler zur Verfügung – auch die NBBL-Talente, die zuletzt krankheitsbedingt fehlten. In voller Stärke wollen die Steeples für die nächste Überraschung sorgen.