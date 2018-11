Duell zweier Überraschungsteams

Eine schwierige Aufgabe haben die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring am Samstag, 1. Dezember, vor sich. Die Steeples sind am zwölften Spieltag der ProA bei den Uni Baskets Paderborn zu Gast, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Beide Mannschaften, in der vergangenen Saison im unteren Tabellendrittel zu finden, zählen bisher zu den positiven Überraschungen der laufenden Runde, beide belegen nach elf Spieltagen einen einstelligen Platz.

Dass Ehingen Urspring (5. Platz) und Paderborn (9.) in der Tabelle ein Stück auseinanderliegen, hat für Steeples-Trainer Domenik Reinboth wenig zu sagen. Schon nach dem Spieltag am Wochenende könnte die Rangfolge anders sein, denn beide Teams trennen in der dieser Saison sehr ausgeglichenen Liga lediglich zwei Punkte. Ein Beweis für die Ausgeglichenheit lieferten sowohl Steeples als auch Uni Baskets am vergangenen Wochenende: Reinboths Mannschaft besiegte den bis dahin Tabellenvierten Kirchheim (86:84), während sich Paderborn beim Tabellendritten Trier (87:79) durchsetzte. Zu erwarten war das nicht. Weil die Teams in der ProA vom Leistungsvermögen nicht weit auseinanderliegen, sieht Reinboth seine Mannschaft trotz der besseren Ausgangsposition nicht als Favorit in Paderborn. „Man darf es nicht an Tabellenplätzen festmachen.“

Ähnlich wie bei Ehingen Urspring veränderte sich das Gesicht der Paderborner im Sommer deutlich. Neben Trainer Uli Naechster blieben beim Tabellen-13. der Vorsaison nur wenige Leistungsträger, viele neue Spieler kamen – darunter auch drei US-Amerikaner und ein Kanadier. Für drei von ihnen, Joseph Benzinger, Matt Klinewski und Connor Wood, ist Paderborn die erste Profi-Station in Europa. Alle drei entpuppten sich als Verstärkung, Benzinger ist mit durchschnittlich 15,6 Punkten pro Spiel der erfolgreichste Werfer der Uni Baskets. Auch Wood (11,8 Punkte im Schnitt) und Klinewski (10,3) sind bislang zweistellig.

Nominierung für Simmons

Dies trifft auch auf vier Spieler der Steeples zu, Kevin Yebo (17,1), Tanner Leissner (15,5), Seger Bonifant (14,6) und Rayshawn Simmons (11,5). In einer anderen Kategorie gehört der US-Amerikaner Simmons sogar zu den Besten der gesamten Liga – er kam bisher auf durchschnittlich fast zehn Assists, also direkten Korbvorlagen, pro Partie. „Er hat sich sehr gut entwickelt“, so Reinboth über Simmons, der von der Liga zusammen mit Tyler Lasser (Tübingen) und Alex Herrera (Hagen) auch zum Spieler des Monats November in der ProA nominiert wurde. Der 25-Jährige baute in den vergangenen Wochen seine persönliche Bilanz aus und führte sein Team zu drei Siegen in Folge. Am Samstag soll er seine Qualitäten in Paderborn ausspielen.

Reinboth warnt aber vor dem Gegner. „Paderborn hat eine sehr ausgewogene Mannschaft mit einer teilweise sehr unorthodoxen Spielweise“, sagt der Steeples-Trainer. Mal stehe bei den Uni Baskets nur ein Point Guard auf dem Feld, mal schicke Trainer Naechster drei ins Feld. Doch das ist auch eine Philosophie des Trainers, weshalb die Spielweise von Paderborn sich trotz des personellen Umbruchs nicht so sehr verändert hat. Die Uni Baskets hätten wie schon in der Vorsaison sehr starke Werfer aus der Distanz, sagt Reinboth. Bei den verwandelten Drei-Punkte-Würfen gehört Paderborn zu den besten Mannschaften der Liga. Doch auch am Korb haben die Westfalen starke Spieler, Ivan Buntic etwa, einer der wenigen aus der vergangenen Saison verbliebenen Akteure, oder der von Heidelberg gekommene Martin Seiferth. Die Defensive der Steeples werde in diesem Spiel extrem beansprucht sein. Aber auch offensiv werden die Steeples gefordert sein. „Paderborn ist auch defensiv stark.“

Dies gilt ebenso umgekehrt, denn auch das Team Ehingen Urspring wird den Gegner fordern. Nach drei Siegen in Folge, schon zwölf Punkten aus elf Spielen und vielen überzeugenden Auftritten, dürften die Steeples bei den heimstarken Uni Baskets selbstbewusst auftreten. Personelle Sorgen hat Trainer Reinboth nicht, „alle Spieler sollten dabei sein“, sagt er. Da das NBBL-Team am Wochenende spielfrei ist und die Oberliga-Mannschaft der Urspringschule erst am Sonntagabend spielt, wird von den Jungen neben Kevin Strangmeyer wohl auch Franklyn Aunitz wieder im ProA-Kader sein.