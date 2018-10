Duell der Ex-Landesligisten

Die Mannschaften beider Vereine haben schon bessere Zeiten gesehen. Vor langen Jahren spielten TSV Allmendingen und FC Schmiechtal noch in der Landesliga gegeneinander. Am Sonntag stehen sie sich im Top-Spiel der Kreisliga B gegenüber. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

TSV Allmendingen – FC Schmiechtal. – Mit neuen Trainern wollen die beiden Teams heuer ihr Glück versuchen. Beim Gastgeber hat Harald Brobeil die Verantwortung übernommen, beim FC Schmiechtal Markus Goll. Bisher haben beide mit 21 Punkten sich eine gute Ausgangsposition geschaffen. Obwohl die Gäste in den vergangenen Wochen einige Wünsche offen ließen, werden sie beim Nachbarn mit viel Ehrgeiz antreten. Der Gastgeber hat bisher nur gegen Ersingen zu Hause verloren, der FC Schmiechtal aber auswärts noch keinen Punkt abgegeben. Dieses Spiel ist also offen, wenngleich man eher mit einem Allmendinger Sieg rechnen kann.

SG Altheim II – SG Ersingen. – Die Gäste werden bemüht sein, ihren knappen Vorsprung an der Tabellen-spitze zu wahren. Das dürfte in Alt-heim kaum Probleme bereiten.

SV Niederhofen – SSV Ehingen-Süd II. – Die Gastgeber haben in dieser Saison noch nicht zu ihrer Form gefunden. Daher sind die Gäste mit ihrem Torjäger Samuel Kollmann wohl klarer Favorit.

SG Dettingen – SV Herbertshofen. – Die beiden Mannschaften sind zwar Tabellennachbarn, doch die SG Dettingen hat fünf Punkte mehr auf ihrem Konto. Die Gäste haben in den vergangenen Spielen unterschiedliche Ergebnisse eingefahren. Darunter war ein Sieg gegen Ehingen-Süd II, aber auch eine hohe Niederlage gegen TSG Ehingen II. Auch die Gastgeber sind nicht sehr stabil in ihren Ergebnissen. Trotzdem wird die SG Dettingen in diesem Derby als Sieger erwartet.

SV Granheim – SC Lauterach. – Beide Mannschaften sind schwach in die Runde gestartet, haben sich aber inzwischen erholt. Die Älbler wollen einen Heimsieg einfahren. Dieses Spiel hat Lokalcharakter.

Kreisliga B II: SF Bussen wollen Spitze verteidigen

Die SF Bussen sind als einzige Mannschaft in der Kreisliga B II noch ohne Niederlage. Am Samstag könnten sie sich im Falle eines Sieges an der Spitze absetzen.

SF Bussen – SV Unlingen (Samstag, 17 Uhr). – Die Mannschaft von Trainer Manuel Steinborn hat fest vor, wieder in die Kreisliga A zurückzukehren. Bisher hat sie sieben Spiele gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Dadurch steht sie an der Tabellenspitze und hat nun den Tabellenzweiten SV Unlingen zu Gast, der vergangenes Wochenende erstmals verlor. Im Falle eines Sieges könnten die Sportfreunde ihre Spitzenposition festigen.

SV Eintracht Seekirch – SSV Emerkingen (Sonntag, 15 Uhr). – Nach dem Tabellenführer Unlingen ist nun der Tabellenletzte Seekirch Gegner des SSV Emerkingen. Die Gäste haben Spiele-Rückstand und daher noch gute Chancen, im Kampf um die ersten beiden Plätze am Ball zu bleiben.

FC Marchtal – SV Unterstadion (Sonntag, 15 Uhr). – Zwei punktgleiche Teams stehen sich gegenüber. Die Gastgeber haben erst sieben Spiele ausgetragen und können am Sonntag als Favorit gelten.

Weitere Spiele: SV Uttenweiler II – SGM Altheim/Andelfingen, TSV Riedlingen II – SpVgg Pflummern-Friedingen.