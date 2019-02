Dubiose Bildernamen bei Ausstellung in der Städtischen Galerie

Als Museumsleiter und Kurator organisiert Marco Hompes zeitgenössische Kunstausstellungen im Museum Villa Rot in Burgrieden. Am Sonntag interpretierte er in der Galerie Ehingen die Malerei des in etlichen Gestaltungsbereichen tätigen Künstlers Wolfgang Neumann.

„Er ist aktiv als Musiker, als Kurator, Netzwerker, er schreibt Reden, Katalogbeiträge und Lyrics, er unterrichtet, und Maler ist er natürlich auch noch“, umriss Hompes das umtriebige Künstlerleben von Wolfgang Neumann, dessen Ausstellungstitel „MUDD“ dem Interpreten wie auch dem Publikum reichlich rätselhaft vorkam. Mit der Frage „Wie spricht man das denn nun richtig aus und was soll es überhaupt bedeuten?“ leitete Hompes über zu ebenso dubiosen Bildbenennungen wie „Popsic“, „Betler“, „Wux“, „Sblest“ und „Schmissink“. Dagegen tönt die Bezeichnung „Earseater“ für ein den Zuhörern der Einführung gegenüber aufgehängtes Gemälde geradezu verständlich. Doch auch hier gilt laut Hompes: Titel und Gemälde sind nie eindeutig, sondern immer doppelbödig. Da hockt ein kleiner schwarz gekleideter Kerl mit auf den Lehnen festgeschraubten Händen in einem überdimensionalen Ohrensessel. „je pense“ liest man, sofern des Französischen mächtig, auf einem ihm vorgehängten Schild. Ein bisschen Bildung und Wissen um Zusammenhänge sollte man zur Betrachtung der Bilder schon mitbringen. Viel Zeit wäre auch von Nutzen, denn jedes einzelne Motiv lädt zum Entdecken vieler Details und zum Nachdenken über deren Sinn ein. Biologischer Milchindustrie hat Neumann das Gemälde „Bhijobs“ gewidmet und darin alles eingepackt, was man von großvolumigen Eutern bis computergestützter Vermarktung so mit der Milchviehhaltung verbindet.

Je größer das Bild, desto teurer, gilt erfahrungsgemäß bei vielen Präsentationen neuer Werke. Der wahre Wert ermittelt sich im Lauf von Auktionen. Um 8800 Euro ist das mit Akryl und Ölkreide auf Leinwand fixierte „Akkutell“ zu haben, Unschwer ist darin der einst berühmte Joseph Beuys als Vogelscheuche zu erkennen. Hat er nicht zu Lebzeiten aktuell kleinhirnige Vögel erschreckt, die seine Kunst nicht begriffen? Wer mehr für ein Objekt ausgeben will, sucht in der 71 Nummern zählenden Preisliste vergeblich. Die obere Etage des Gebäudes ist ausgebucht, ebenso der Flur. Aber kein einziges der aufgehängten Bilder ist langweilig. Selbst kleine Formate ohne Titel faszinieren. Wer mehr als einen flüchtigen Blick riskiert, kann davor lange stehen bleiben. Sich selbst hat Wolfgang Neumann auch mehrdeutig als „Slef“ abgebildet.