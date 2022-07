DSV Ski-Sommer-Olympiade 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, den 21. Juli gastierte das Ski-Sommerolympiade-Mobil des Deutschen Skiverband am Sportplatz der Realschule am Wenzelstein. 25 Kinder der Jahrgänge 2008 bis 2016 hatten Riesenspaß. Das Skizunft Trainerteam um Hannes Riegler führte gewitzt und mit viel Elan und Freude die fünf Teams an. Alle fünf Teams konnten an fünf verschiedenen Stationen ihre Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer beweisen. Die Kinder gaben ihr Bestes und so gab es am Schluss nur Gewinner. Stolz wie Oskar nahmen die Kinder ihre Belohnung, einen DSV Turnbeutel und Sportsocken, entgegen.