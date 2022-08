Drudengedicht und Besenführerschein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 16. Juli fand nach langem Warten endlich unsere Narrentaufe der Anwesenden Neu- und Jungaktiven Mitglieder statt. Der seit zwei Jahren ausgefallene Hausball, welcher eigentlich immer im Januar stattfindet, wurde diesen Sommer in Form eines Sommerlochfests in Verbindung mit der Narrentaufe nachgeholt. Bei einem gemütlichen Zusammensein wurden unsere neun Neumitglieder der Jahre 2020 und 2021 getauft.

Entsprechend dem Brauch der Aufnahme wurden diese von unserem Ältestenrat mit einem besonderen, zu den warmen Temperaturen passenden, leichten Aperitif und Drei-Gänge-Menü überrascht. Anschließend durften unsere Neumitglieder noch unser Drudengedicht vortragen und den Besenführerschein absolvieren. Nachdem sie den Drudenschwur abgelegt hatten, wurden sie von uns mit einem dreifachen Ritze Ratze - Drudenfratze herzlich willkommen geheißen.

Getauft wurden von 2020 Alisah-Rahel Bartke, Sarah Rieger, Shane Röder und von 2021 Dennis Hilsenbeck, Kim Körber, Lena Miehle, Michael Pfänder, Bianca Rieger und Lukas Stumpp. Gemeinsam haben wir den Tag mit Pizzen von einem mobilen Holzofen und einem leckeren Eis von einem Eiswagen ausklingen lassen.