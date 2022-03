Druden-Konfetti für die Kindergartenkinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Überrascht wurden am Freitag, 25. Februar, die Kinder des Kindergartens Griesingen, als ein paar Druden den Kindern einen kleinen Besuch abstatteten. Da coronabedingt der übliche Besuch nicht möglich war, schlichen die Druden am Kindergartenfenster vorbei und winkten den Kindern zu. Als Überraschung für die Kinder bastelten die Jungnarren zuvor kleine Druden mit einem Beutel Konfetti in der Hand. Diese wurden den Kindern überreicht und so konnten die Druden den Kindern dort eine Freude machen.