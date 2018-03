Drogenprozess: Drei Jahre Freiheitsstrafe für Ehinger gefordert

Der 33-jährige Ehinger, der am Ulmer Landgericht unter anderem wegen bewaffneten Drogenhandels in nicht geringer Menge angeklagt ist, ist vermindert schuldfähig. Der psychiatrische Gutachter sprach am Montag vor Gericht von einer krankhaften seelischen Störung des Angeklagten, die auf seinen Hang zum Cannabis-Missbrauch zurückgehen könnte. Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten.

200 bis 250 Leute plus Dunkelziffer – so groß sei die Drogenszene in Ehingen, erklärte ein Polizist, der als Zeuge geladen war. Genau in der Gegend, wo der Angeklagte gewohnt hat, nicht weit von der Ehinger Innenstadt, gebe es Drogen zu kaufen, so heißt es in der Szene, erklärte er. Doch dass der Angeklagte selbst welche verkauft habe, darüber gebe es keine Erkenntnisse.

Klar ist: Bei dem 33-Jährigen zu Hause wurden, wie berichtet, immer wieder verschiedene Drogen gefunden, Ende Februar 2017 vor allem rund 200 Gramm Marihuana hoher Qualität. Auch auf Waffen – Schreckschusspistole, Messer, Nunchaku, Schlagring – sind die Polizisten bei den Durchsuchungen bei ihm zu Hause immer wieder gestoßen. Der 33-Jährige ist mehrfach vorbestraft und stand unter Bewährung. Er selbst gibt an, er habe die verschiedenen Drogen, vor allem aber Cannabis, selbst exzessiv verwendet. Bereits mit zehn hat er Alkohol konsumiert, Cannabis das erste Mal mit 14 Jahren.

Einige Details wurden am Montag bekannt, die der Staatsanwalt als Indizien für den Handel mit den Drogen wertete: So wurden beim Angeklagten immer wieder neue Verpackungen, darunter Klarsichtbeutel, gefunden, die Feinwaage, die bei ihm entdeckt wurde, ist nachweislich benutzt worden. Außerdem fand man bei einer Durchsuchung einen Umschlag mit rund 3600 Euro in kleinen Scheinen, was „szenetypisch“ sei, wie der Staatsanwalt betonte.

Immer wieder randaliert

Im Februar, als fünf Messer und unter anderem 200 Gramm Marihuana gefunden wurden, war die Polizei gekommen, weil der Angeklagte, der bei seinen Eltern wohnte, in seinem Zimmer randaliert hatte. Die Nachbarn hatten die Polizei informiert. Und das war nicht das erste Mal. Ein Polizist, der Ende 2015 bei einer Durchsuchung dabei war, berichtete, man habe den Angeklagten mit Gewalt fixieren müssen. „Er ist völlig durchgedreht, war extrem aggressiv, hat Elemente des Balkongeländers herausgerissen“, schilderte der Polizeihauptkommissar.

Mehrfach war der Angeklagte schon kurzzeitig in der Psychiatrie. „Ich habe mit Toten gesprochen, mit Seelen, mit Gott, Satan, alles mögliche“, erklärte er am Montag. Damals erschien ihm das alles normal, heute, im Nachhinein „kann ich mir nur an den Kopf fassen“.

Die Psychose des Angeklagten, dass er die Messer nicht benutzt und dass er mit Marihuana eine weiche Droge verkauft habe, wertete der Staatsanwalt für den Angeklagten. Gegen den 33-Jährigen würden aber dessen Vorstrafen, der Bewährungsbruch und eine hohe Rückfallgeschwindigkeit sprechen. Außerdem erwähnte der Staatsanwalt die Möglichkeit einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Der Verteidiger betonte, dass eine Gefängnisstrafe ohne Einwirkung auf den Angeklagten keinen Sinn mache, auch er sprach sich für diese Möglichkeit aus. Außerdem erklärte er, dass man dem Angeklagten den Handel mit den Drogen nicht nachweisen könne. Stattdessen könnten auch die 200 Gramm Marihuana mit dem exzessiven Drogenmissbrauch seines Mandanten in Einklang gebracht werden. Außerdem könne nicht entschieden werden, welche Menge des Funds für den Eigenkonsum und welche für den Handel bestimmt gewesen sei. Der Verteidiger plädierte für eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten.

„Ich möchte mich entschuldigen, dass es überhaupt so weit kam“, sagte der Angeklagte am Ende. „Ich schäme mich dafür.“ Das Urteil wird am Mittwoch gefällt.