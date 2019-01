DRK-Fasnetsfiguren: So hat vor 40 Jahren alles angefangen

Seit nunmehr 40 Jahren basteln die Frauen der DRK-Bastelstube die Fasnetsfiguren der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck. Seit der ersten Stunde mit dabei ist die Organisatorin Hannelore Staudacher. Die Figuren sind nun wieder im Schaufenster der Donau-Iller Bank zu bewundern – und am Donnerstag, 21. Februar, werden der Groggadäler und Co. auch wieder verkauft.

Hannelore Staudacher kann sich noch sehr gut an das Jahr 1979 erinnern, als sie mit der DRK-Bastelstube begonnen hat, Fasnetsfiguren herzustellen. „Ich bin seit 1969 beim DRK. Im Jahr 1979 wurde ich Sozialleiterin und durfte beispielsweise Seniorennachmittage organsieren – allerdings hatten wir kein Geld dafür. So kam die Idee auf, Fasnetsfiguren zu produzieren“, erinnert sich Staudacher an die Anfänge. Denn, so Staudacher, die Warteliste sei beim Frauenbund, der damals auch schon die Ehinger Narren im Kleinformat produzierte, sehr groß gewesen. „Dann haben wir uns entschieden, ebenfalls Fasnetsfiguren zu basteln. Denn wir wollten etwas erschaffen, was in Ehingen jeder gerne hat“, sagt Hannelore Staudacher.

Bis zu 14 Ehrenamtliche arbeiten daran

Somit war das Jahr 1979 für die DRK-Bastelstube der Startschuss zu einer Erfolgsgeschichte. Seither arbeiten zwischen zehn und 14 Ehrenamtliche Jahr für Jahr daran, die Figuren der Narrenzunft Spritzenmuck im Kleinformat entstehen zu lassen – und zwar in den Größen 32 und 18 Zentimeter.

Alles geschieht in Handarbeit. Ein kleines Ehinger Kügele hat rund 80 Kügele, das ist für uns natürlich Kleinstarbeit. Organisatorin Hannelore Staudacher

Rund 14 Stunden an Arbeitszeit brauche eine Figur, bis sie in den Verkauf gehen kann. „Alles geschieht in Handarbeit. Ein kleines Ehinger Kügele hat rund 80 Kügele, das ist für uns natürlich Kleinstarbeit“, sagt Staudacher, die nun vor einem Problem steht. Denn die Dame, die bisher die kleinen Masken für die Narrenfiguren gemacht hat, könne aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen.

Viel los war beim Verkauf der Fasnetsfiguren. (Foto: SZ- kö)

„Wir haben noch ein paar Masken, dann ist Schluss. Deswegen sind wir gerade auf der Suche nach jemandem, der uns in Zukunft die kleinen Masken herstellt“, erklärt Hannelore Staudacher und sagt: „Erste Gespräche sind bereits geführt.“

Hexen sind der Renner

Und wenn es darum geht, welche der Ehinger Fasnetsfiguren am meisten nachgefragt ist, sagt Hannelore Staudacher sofort: „Die kleinen Hexla.“ Doch auch die Großfiguren, wie der große Spritzenmuck, der Groggadäler oder der Hexenmeister seien bei den Ehingern sehr beliebt. „Dieses Jahr haben wir einen neuen Hexenmeister im Angebot. Der ist sehr besonders“, verspricht Hannelore Staudacher, die sich schon jetzt darauf freut, die vielen Figuren aus der DRK-Bastelstube an Liebhaber aus Ehingen zu verkaufen.

