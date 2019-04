DRK Ehingen ist 7120 Stunden im Einsatz

Ein arbeitsreiches Jahr 2018 liegt hinter dem DRK Ehingen, hat Bereitschaftsleiter Peter Waibel bei der Jahresversammlung 2019 erklärt. So war das DRK Ehingen 2018 insgesamt 7120 Stunden im Einsatz, allein 1400 Stunden waren es beim Familientag von Liebherr im Sommer 2018, 1500 Stunden entfallen auf Sanitätsdienste bei 86 Veranstaltungen bei Festen und Sportveranstaltungen mit 223 DRK Helfern, 1380 Stunden für die Blutspendetermine, erklärte Waibel

Noch besonders in Erinnerung geblieben sind die Einsätze beim Gebäudebrand der Rose in Berg, bei einem landwirtschaftlichen Gebäude und bei einem Brand in der Unteren Hauptstraße in Ehingen. Die Bereitschaft hat derzeit 68 Mitglieder, was aber, so Waibel, für die vielen Dienste nicht ausreicht. Waibel wird sein Amt als Bereitschaftsführer abgeben, ein Nachfolger wurde noch nicht genannt.

„Das DRK ist ein Aktivposten im Leben der Stadt“, bescheinigte Oberbürgermeister und Ortsvereinsvorsitzender Alexander Baumann seinen Kameraden.

Eine wichtige Aufgabe des DRK ist die Notfallnachsorge, Mitja Weilemann informierte über die verschiedenen Einsätze nach Suizid, erfolgloser Reanimation, plötzlichem Todesfall von Angehörigen sowie Brand-, Arbeits- und Betriebsunfällen. 130 Menschen hat die Notfallnachsorge 2018 begleitet und war 160 Stunden dabei im Einsatz. Laufende Fortbildung und Supervision gehören für die Notfallnachsorge dazu, sagte Weilemann.

Elisabeth Waibel berichtete vom Sozialfonds des DRK, mit dem Menschen in unverschuldeten Notlagen geholfen wird. Mietrückstände, Stromrechnungen, Heizölkäufe, Ersatz von Kühlschrank oder Waschmaschine oder Möbelkauf gehören dazu ebenso die Finanzierung einer Brille oder die Mietkaution. Im Schnitt wird den Bedürftigen mit 607 Euro pro Fall geholfen, sagte Elisabeth Waibel. Das Geld dafür rekrutiert sich aus Spenden. Im August dieses Jahres soll ein Benefizkonzert in der Liebfrauenkirche zur Finanzierung der Hilfen beitragen. Ganz neu ist das Reparatur-Café in Verbindung mit der Lokalen Agenda, Bernhard Mittl informierte über 14 Öffnungen im Jahr 2018 mit 174 erfolgten Reparaturen. 17 Helfer arbeiten dort ehrenamtlich, am häufigsten werden Nähmaschinen, Radios und CD-Player sowie Staubsauger repariert. Heike Hagel berichtete über den Tafelladen mit 130 Kunden pro Einkaufstag. Seit zehn Jahren gibt es den Tafelladen. Die DRK Bastelstube um Hannelore Staudacher ist auf vier Damen zusammengeschrumpft, hat aber 2018 Fasnetspuppen für über 10 000 Euro verkaufen können, berichtete Richard Frank im Auftrag von Staudacher, die derzeit in Reha ist. Fünf junge Sanitäter aus dem Jugendrotkreuz haben ihre Ausbildung abgeschlossen und sind in die Bereitschaft aufgenommen. Insgesamt gehören 41 Jugendliche zum Jugendrotkreuz, berichtete der Leiter Mario Klumpp. Seine Gruppe hat 2018 und 2019 den Kreiswettbewerb gewonnen und wurde 2018 beim Landeswettbewerb Neunter.

Seit 45 Jahren führt Richard Frank die umfangreichen Kassengeschäfte des DRK. Er habe die Arbeit sehr gerne gemacht, aber nun sei endgültig Schluss, sagte Frank nach dem er seinen Kassenbericht für 2018 mit einem guten Ergebnis für den Ortsverein vorgelegt hatte. Seine Aufgaben wird jetzt Elisabeth Waibel übernehmen.

Große Dankbarkeit bescheinigte Baumann Richard Frank und überreichte ihm einen Umschlag mit einem ganz persönlichen Geschenk. „Die Landesehrennadel gab es ja schon“, sagte Baumann. „Es tut schon ein bissle im Herzen weh, aber ich bin weiter da, wenn es etwas zum Schaffen gibt“, versprach Frank.

Bei den alle vier Jahre stattfindenden Wahlen wurden der Vorsitzende Alexander Baumann, seine Stellvertreter Heinz Seiffert und Karl Kramer sowie Schriftführerin Sabrina Münch in ihrem Amt bestätigt. Die Kasse übernimmt Elisabeth Waibel, Ortsvereinsärztin ist Dr. Nadine Wieder, Beisitzer sind Dominik Korth, Nadine Kopp, Andreas Gumper und Andreas Hauler, zweite Bereitschaftsleiterin ist Dorothea Heilig, dritte Bereitschaftsleiter werden Peter Waibel, Thomas Korth und Johanna Hauler. Eine Gesamtleiterin für Soziales gibt es nicht mehr, sondern dafür die Arbeitskreise Tafelladen, Rat und Tat, Reparatur Café, Seniorennachmittage Notfallnachsorge, Bastelstube und Blutspende. Mario Klumpp bleibt Jugendleiter, Kassenprüfer sind Jörg Seiffert und Elmar Rothenbacher.