Dritter Sieg in Folge für Basketballer der TSG Ehingen II

Nach dem schwierigen Sieg gegen den Tabellenzweiten Giengen haben die Kreisliga-Basketballer der TSG Ehingen auch gegen Heidenheim und Laupheim gewonnen.

Heidenheim besitzt den Top-Scorer der Liga und war nicht zu unterschätzen, doch durch eine intensive Verteidigung hat es Ehingen II geschafft, den Spielfluss der Gäste zu stören. Leider konnten Haupttrainer Fabian Badouin und Kapitän der Mannschaft Felix Pfeifer nicht anwesend sein. Deshalb war die Zusammenarbeit vom ganzen Team umso wichtiger. Das Team musste das ganze Spiel über kämpfen, nach dem dritten Viertel hatte man eine knappe Führung (56:54). Das letzte Viertel lief dann sehr gut für die Ehinger, das Endergebnis war 83:72. Vor allem die Youngsters Nathan Bellafiore, David Schefer und Noah Schick hatten einen guten Tag erwischt und führten die Mannschaft an. Gespielt haben: Bellafiore (25), Schefer (23), Schick (14), Konstantinidis (6), Braungardt (6), Munding (4), Avelino (3), Persdorf (2) und Schmucker.

Der Start des zweiten Spiels war super, die Ehinger setzten die Laupheimer mit ihrer Ganzfeldpresse enorm unter Druck und konnten dadurch einfach Ballgewinne erzwingen. Außerdem konnte man durch das schnelle Angriffsspiel anfangs viele einfache Körbe erzielen. Nach nur vier Minuten führte man bereits 15:1. Nach der starken Eröffnung fingen die Ehinger – trotz der Warnungen ihres Trainers – an ihren Gegner zu unterschätzen. Dies nutzten die Laupheimer, um sich wieder ins Spiel zu kämpfen. Zur Halbzeit war der Punktestand ausgeglichen (33:30) Nach der Pause und bis zum Schluss des Spieles gaben die Ehinger alles. Im dritten Viertel erkämpfte sich das Team einen kleinen Vorsprung (48:41). Die Verteidigung im letzten Viertel war entscheidend, die Laupheimer konnten nur sieben Punkte erzielen. Am Ende konnte man einen souveränen 64:48-Sieg einfahren. Gespielt haben: Bellafiore (14), Schefer (11), Pfeifer (10), Munding (8), Schick (7), Persdorf (5), Braungardt (3), Konstantinidis (2), Badouin (2) Avelino (2) und Prowda.

Die TSG Ehingen Herren II stehen damit weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz der Kreisliga Ost. Der zweite Platz und somit die Chance auf den Aufstieg ist noch zu erreichen. Damit müssen die Ehinger allerdings auch die verbliebenen drei Spiele gewinnen. Das letzte Heimspiel der Saison findet am Sonntag, 10. April, um 15.15 Uhr in der JVG Halle in Ehingen statt. Da nächste Spiel ist am 3. April, 18 Uhr, beim SV Tomerdingen