Zum Abschluss der Meisterschaften in der Sommersaison sind die jüngsten Tenniscracks in der Altersklasse U9 im Midcourt sowie in der Altersklasse U10 im Großfeld angetreten, um die Besten ihres Jahrgangs aus Württemberg zu ermitteln. Ein sehr gutes Ergebnis bei den Meisterschaften beim WGV-Tennis-Cup in Stuttgart-Stammheim erzielte Jana Stepanenko (TC Ehingen) mit Platz drei bei der U10.

Stepanenko setzte sich zunächst in ihrer Gruppe mit Siegen gegen Thea Iffland (TC Ludwigsburg), Amy King (TC Ratshausen) und Marisol Erlenmayer (TC Bernhausen) souverän durch und hatte im Achtelfinale ein Freilos. Im Viertelfinale besiegte das Talent des TC Ehingen Francesca Parcelli (TC Weingarten) mit 5:4, 4:2 und zog in die Vorschlussrunde ein. Im Halbfinale gegen Mariella Thamm (TC Bernhausen) zog Stepanenko den Kürzeren. Thamm sicherte sich durch ihren Finalerfolg gegen Victoria Okon (TC Ludwigsburg) auch den Titel der Juniorinnen U10.

Während Mariella Thamm im Winter krankheitsbedingt bei den Meisterschaften gefehlt hatte, setzten sich in den drei anderen Wettbewerben der Sommer-Meisterschaften jeweils die schon im Winter siegreichen Talente durch: Bei den Juniorinnen U9 sowie bei den Junioren U10 kam es sogar zu einer Neuauflage des Endspiels mit identischem Ausgang. Bei den Mädchen gewann Anastasia Vasylenko (TC Trossingen) gegen Delia Weinmann (TC Bernhausen), bei den Jungen gewann Matti Barth (Cannstatter TC) gegen Nicolas Pfäfflin (TEV RW Fellbach). Bei den Junioren U9 gelang Lorenzo Rauner (SSV Ulm 1846) das Double aus Winter- und Sommermeisterschaft mit dem Finalsieg gegen Marcel Krieg (TC Doggenburg).