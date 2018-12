Dritte Niederlage in Folge für die Steeples

Die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring haben zum Abschluss der Vorrunde in der ProA eine Niederlage hinnehmen müssen. In Quakenbrück verloren sie am Montagabend bei Aufsteiger Artland Dragons 72:81.

Nervosität prägte den Beginn, beiden Teams unterliefen Fehler und Fehlwürfe. Erst nach mehr als eineinhalb Minuten fiel der Ball erstmals in den Korb, Jannes Hundt erzielte die ersten Punkte für die Artland Dragons. Rayshawn Simmons glich postwendend aus und ausgeglichen war die Partie auch in der Folge. Bis zum 7:6 legten die Steeples vor, dann holte sich Quakenbrück die Führung zurück und baute sie – vor allem dank Demetris Morant – innerhalb von 70 Sekunden auf 15:7 aus. Gästetrainer Domenik Reinboth nahm seine erste Auszeit.

Dragons mit mehr Rebounds

Es wurde nur kurzzeitig besser bei den Gästen, die weiter wenig Glück im Abschluss hatten. Die Trefferquote blieb bis Ende des ersten Viertels niedrig, gerade einmal 25 Prozent der Würfe der Steeples landeten im Korb – und kein einziger Dreierversuch. Auch die Dragons trafen in den ersten zehn Minuten nicht von jenseits der Dreierlinie, doch häufiger aus der näheren Distanz. Das 17:10 verwandelte Quakenbrück in ein 23:10, Tanner Leissner verkürzte vor Viertelende noch auf 23:12. Ein weiteres Problem bei den Steeples: Bei den Rebounds hatten sie klar das Nachsehen, nur sieben Abpraller schnappten sie sich (Quakenbrück: 20). In einem Spiel mit vielen Fehlwürfen macht das einiges aus.

Die Gäste steigerten sich im zweiten Viertel. Bei den Rebounds waren sie nun auf Augenhöhe (10:9 zugunsten der Dragons im zweiten Abschnitt), aber noch wichtiger war: Sie trafen häufiger. Tim Hasbargen verwandelte den ersten Dreier des Spiels überhaupt und verkürzte auf 25:17, kurz darauf war auch Seger Bonifant, bis dahin noch ohne Punkte, erstmals und aus der Distanz erfolgreich. Quakenbrücks Führung betrug nur noch fünf Punkte (27:22) und sie schmolz weiter (29:26).

Dann neigte sich das Spiel wieder leicht zur Seite der Dragons, die ihren Vorsprung auf 35:26 ausbauten (unter anderem mit ihrem ersten Dreier durch Thorben Döding). In der Folge schloss die Heimmannschaft mehrmals überhastet oder aus schlechter Position ab und die Steeples kamen bis zur Pause durch Körbe von Kevin Yebo, Seger Bonifant und Rayshawn Simmons bis auf drei Punkte heran. Beim Stand von 35:32 für den Aufsteiger ging es in die Halbzeitpause, Ehingen Urspring hatte den Kontrahenten wieder in rasch erreichbarer Nähe.

Und die Steeples zogen kurz nach Beginn des dritten Viertels gleich. Sie holten Rebounds, spielten schnell und hatten Erfolg im Abschluss. Nach Dreiern von Bonifant und Simmons, einem Korb von Tanner Leissner bei zwischenzeitlich sieben Punkten der Dragons stand es 42:42. Nach nicht einmal drei Minuten in der zweiten Halbzeit nahm Quakenbrück eine Auszeit – und den Gästen etwas den Wind aus den Segeln. Das Spiel der Steeples verlor an Schwung und Präzision, zudem handelten sich die Gäste Foul um Foul ein; vier Spieler der Startformation, Simmons, Hasbargen, Yebo und Leissner, waren bereits mit drei Fouls belastet. Spielmacher Simmons, mit elf Punkten bis dahin erfolgreichster Werfer seiner Mannschaft, kassierte kurz darauf sein viertes. Trainer Reinboth nahm den US-Amerikaner vom Feld, brachte Gianni Otto. Quakenbrück legte wieder vor (49:44) – auch weil die Defensive der Gäste den Dragons-Topscorer Morant nicht in den Griff bekam. Gegen Ende des dritten Viertels trafen andere Spieler der Heimmannschaft, die ihren Vorsprung auf 60:52 ausbaute.

Was diese Saison lehrte: Das Team Ehingen Urspring darf man nicht abschreiben. Zwei schnelle Korberfolge von Daniel Monteroso zu Beginn des Schlussabschnitts halbierten den Rückstand (60:56), kurz darauf schickte Gianni Otto den Ball aus der Distanz in den Korb – 60:59. So schnell die Hoffnung aufgekeimt war, so schnell zertraten die Dragons das zarte Pflänzchen. Quakenbrück zog mit einem 11:0-Lauf davon (71:59) – letztlich ein zu großer Rückstand, zumal die Steeples sechs Minuten vor Schluss auf Kevin Yebo und knapp vier Minuten vor Ende auf Rayshawn Simmons verzichten mussten. Beide waren nach ihrem fünften Foul nur noch Zuschauer.

Den Steeples war das Spiel entglitten und sie bekamen es nicht mehr richtig zu fassen. Ihnen gelang lediglich, den beim 78:64 auf 14 Punkte angewachsenen Vorsprung der Dragons zu verringern – 79:72 stand es eine Minute vor Schluss – doch am Sieg des Gastgebers war nicht mehr zu rütteln. Mit einem spektakulären Dunking setzte der beste Spieler des Abends, Demetris Morant, die Schlusspunkte zum 81:72.

Für Quakenbrück war es nach dem Coup am Freitag gegen Chemnitz der ideale Abschluss des Doppelspieltags, während Ehingen Urspring die dritte Niederlage in Folge kassierte und in der Tabelle auf Rang elf zurückfiel. Schon am Samstag, 22. Dezember, bietet sich den Steeples aber die Chance zur Revanche. In ihrem letzten Spiel des Jahres 2018 empfangen sie zum Auftakt der Rückrunde die Artland Dragons in der JVG-Halle (Spielbeginn: 19 Uhr).