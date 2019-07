Drei VR-Mobile für den Alb-Donau-Kreis

Drei soziale Einrichtungen im Alb-Donau-Kreis können sich freuen: Sie bekommen Fahrzeuge gespendet und können dadurch in Zukunft pflege- und hilfsbedürftige Menschen besser versorgen. Freuen können sich dadurch auch die Menschen, die von der Sozialstation Erbach, der Sozialstation Iller-Weihung und der Genossenschaft der Schwestern vom Pflegeheim Maria Hilf in Untermarchtal betreut werden.

Die Spende der drei Fahrzeuge durch die Donau-Iller Bank ist Teil einer Aktion, die ganz Baden-Württemberg umfasst. Rund 350 000 Kunden von Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg haben insgesamt 115 Fahrzeuge, sogenannte VR-Mobile, gespendet. Am Mittwoch hat Schirmherr Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg, bei einer Großveranstaltung in Schloss Solitude in Stuttgart symbolisch die Fahrzeugschlüssel übergeben. Das Projekt „VRmobil – Wir fördern die Region“ ist damit bereits in seine zwölfte Runde gegangen. Seit 2008 haben baden-württembergische Volks- und Raiffeisenbanken damit insgesamt 1282 VR-Mobile gespendet. Seit Beginn der Aktion hat die Donau-Iller Bank die Region bereits mit 43 Fahrzeugen unterstützt.

Nach der symbolischen Fahrzeugübergabe durch den Minister und der Fahrzeug-Segnung sind die VR-Mobile von Schloss Solitude aus zu einer Sternfahrt zu ihren jeweiligen Bestimmungsorten gestartet. „Die Spende der VR-Mobile an die Institutionen ermöglichen die GewinnSparer der Donau-Iller Bank, die Monat für Monat am GewinnSparen teilnehmen und Lose kaufen“, erklärte Thomas Freudenreich, Prokurist und Vertriebsleiter der Donau-Iller Bank.