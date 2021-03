Drei Verletzte bei Unfall in Ehingen

Drei Insassen erlitten am Montag bei einem Unfall in Ehingen leichte Verletzungen. Gegen 17.15 Uhr bog ein 40-Jähriger von der Otto-Hahn-Straße nach rechts in die Adolffstraße ab. Dabei missachtete er mit seinem Seat die Vorfahrt eines 45-Jährigen. Der war mit einem Audi in Richtung Münsinger Straße unterwegs und hatte eine Frau und ein Kind dabei. Durch den Zusammenstoß erlitten alle drei Audi-Insassen leichte Verletzungen. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

„Vorfahrt“ ist Hauptursache

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache „Vorfahrt und Vorrang“ in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Es werden Abstände und Fahrgeschwindigkeiten der bevorrechtigten Fahrzeuge falsch eingeschätzt oder aber zu früh auf das richtige Verhalten des Wartepflichtigen vertraut.