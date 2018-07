Drei Tage im Zeichen der Dressur

Nach dem Wochenende mit den Springwettbewerben sind beim Reit- und Fahrverein Ehingen nun die Dressurreiter an der Reihe. Von Freitag, 20. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, stehen auf der Anlage des RFV am Stoffelberg knapp ein Dutzend Prüfungen auf dem Programm – mit dem Höhepunkt der S*-Dressur zum Abschluss der drei Turniertage am Sonntagnachmittag.

Den ersten Turnier-Teil hat der RFV Ehingen gestemmt, nun folgt Teil zwei. Wie bei den Springreitern sind die drei Tage vollgepackt mit Wettbewerben. Anders als im Springturnier, dessen hochkarätigste Prüfung ein M**-Springen war, ist der Höhepunkt des Dressurturniers am Stoffelberg ein S*-Wettbewerb; mit dem „St. Georg Special“ enden am Sonntagnachmittag auch die RFV-Turniertage. Mehr als zwei Dutzend Teilnehmer sind für diese Prüfung angemeldet.

Punkte für Kreismeisterschaften

Insgesamt erwartet der Reit- und Fahrverein Ehingen für die zehn Prüfungen der Klassen E bis S sowie dem Reiterwettbewerb mehr als 330 Teilnehmer. Für die Teilnehmer an den Kreismeisterschaften des Pferdesportkreises Alb-Donau fällt die Entscheidung, Ehingen ist das letzte von drei Turnieren, bei dem Punkte für die Gesamtwertung vergeben werden. Der ausrichtende Reit- und Fahrverein hat einige Kandidaten für die vorderen Plätze: Peter Endris (M-Dressur/4. Platz in der Kreismeisterschaftswertung), Hannah Kutschker (L-Dressur/6.) und Paulina Schöttle (E-Dressur/7.).

Darüber hinaus dient eine der Prüfungen, die L-Dressur Kandare am Samstagnachmittag, als Qualifikationsturnier für den Nürnberger Burgpokal der Junioren. Der Burgpokal für die baden-württembergischen Junioren ist eine Förderinitiative des Pferdesportverbands Baden-Württemberg und der Nürnberger Versicherung für Nachwuchsdressurreiter bis 17 Jahren aus Baden-Württemberg auf L**-Niveau. Seit Mitte April wurden bereits vier Qualifikationsturniere ausgetragen (Pforzheim, Böblingen, Ladenburg, Albuch), Ehingen bildet nun den Abschluss. Die zehn punktbesten Reiter dieser Wertung treten am 18./19. August zum Finale an, das beim internationalen Turnier in Donaueschingen ausgetragen wird. Reiter aus dem Raum Ehingen werden da nicht dabei sein.

Beginn mit A-Dressur

Los geht es beim Dressurturnier in Ehingen am Freitagmittag um 13 Uhr mit einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A, zwei L-Wettbewerbe folgen am ersten Turniertag. Der zweite Tag beginnt bereits um 7.30 Uhr mit einer A**-Dressur, gefolgt von einer L-Dressur. In beiden Wettbewerben geht es um Kreismeisterschaftspunkte. Außerdem stehen am Samstag die L-Dressur Kandare mit Qualifikation zum Burgpokal sowie die Norbert-Baur-Gedächtnisdressur, eine M**-Dressur, auf dem Programm. Der dritte Turniertag startet um 7.30 Uhr mit einer M*-Dressur, in der ebenso für die Kreismeisterschaftswertung gepunktet werden kann wie bei der folgenden E-Dressur. Nach dem Reiterwettbewerb ist eine Schauvorführung der Ehinger Voltigiergruppe vorgesehen, ehe um 14.30 Uhr die Dressurprüfung Klasse S* St. Georg Special beginnt.