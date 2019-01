Drei Podestplätze für TC-Jugend

Am ersten Champions-Bowl-Tennisturnier im neuen Jahr haben fünf Tennis-Nachwuchstalente des TC Ehingen teilgenommen. Luis Lengler setzte sich in der Altersklasse U9 gegen seine Konkurrenz durch und siegte schließlich in dem stark umkämpften Finalspiel gegen den an Nummer zwei gesetzten Carl-Philipp Oehring vom Tennisclub Meckesheim mit 1:4, 4:2 und 8:6. Jana Stepanenko erreichte in der Altersklasse U10 das Finale. Dort musste sich das Ehinger Talent der Turniersiegerin Victoria Okon vom TC Ludwigsburg mit 3:5 und 0:4 geschlagen geben. Leni Eisele verlor im Viertelfinale gegen Jana Stepanenko mit 3:5 und 0:4. Marcel Lakstankin erreichte das Viertelfinale und Daniel Stepanenko verlor sein Auftaktspiel gegen den späteren Turniersieger Mathis Dahler nur knapp mit 4:6 und 4:6. Nemanja Bojkovic erreichte beim Krumbacher Jugend Cup das Halbfinale. Mit 6:4, 1:6 und 11:13 musste sich Bojkovic das Halbfinale gegen Maximilian Ontiveros vom TC Penzberg geschlagen geben.