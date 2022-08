Drei Pilgerangebote im August und September

Das Dekanat Ehingen-Ulm lädt im August und September zu verschiedenen Pilgerangeboten ein. Diese kündigen die Organisatoren in einem Schreiben an.

Von Montag, 22., bis Sonntag, 28. August, führt eine Fußwallfahrt auf den Spuren des jüngst seliggesprochenen Philipp Jeningens SJ von seinem Geburtsort Eichstätt zum langjährigen Wirkungs- und auch Sterbeort des Jesuitenpaters in Ellwangen. Die 120 Kilometer sind auch ein innerliches Ausschreiten mit geistlichen Gesprächen, Besinnung und Eucharistiefeiern. Neben Worten Jeningens ist auch das Exerzitienbuch des Ignatius eine Inspirationsquelle.

Ein Pilgertag unter dem Titel „Laudato si“ führt am Samstag, 17. September, von 9 bis 17 Uhr rund um das Kloster Brandenburg-Regglisweiler. Es geht um den Sonnengesang des Franziskus im Spiegel geistlicher Volkslieder. Auch die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus lädt auf den zwölf Kilometern zu einem ökologisch verantwortlichen Lebensstil ein.

„Mit Bibel und Rucksäckchen“ heißt am Samstag, 24. September, von 14 bis 19 Uhr mit Start und Ziel im Wirtshaus „Klingenstein“ in Blaustein. Nach Kaffeeauftakt geht es an alle drei Josefsorte: Die Josefskapelle unweit des Wirtshauses, die Kirche St. Josef am Berg und die Kirche St. Josef im Tal. Die sechs Kilometer lange Rundstrecke endet wieder am Wirtshaus zur abendlichen Einkehr.

Die Begleitung dieser Pilgerangebote hat Dekanatsreferent Wolfgang Steffel mit weiteren Helfern. Infos gibt es bei der Dekanatsgeschäftsstelle, Telefon 0731/9206010, E-Mail dekanat.eu@drs.de. Zu allen Pilgerschaften ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich.