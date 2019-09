Drei Mannschaften haben noch eine weiße Weste

Nach dem zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 gibt es noch drei Mannschaften, die ohne Punktverlust an der Tabellenspitze liegen. Auf der anderen Seite gibt es drei Mannschaften, die noch keinen Punkt auf der Habenseite haben. Der FV Schelklingen-Hausen hatte Mühe, um gegen Donaurieden zu gewinnen. Klar war dagegen die Situation in Betzenweiler, wo die SF Kirchen die höchste Niederlage des Wochenendes hinnehmen mussten. Auch der TSV Rißtissen ging zum zweiten Mal leer aus. Schwarz Weiß Donau II feierte im zweiten Heimspiel den ersten Sieg,

FV Schelklingen-Hausen – SF Donaurieden 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Philipp Schleicher (70.). - „Dieses Spiel hätten wir früher entscheiden können“, sagte FV-Trainer Fabian Flinspach. Es war großteils ein Spiel auf ein Tor, in dem der Gästetorhüter eine starke Figur abgab. Zweimal musste der Pfosten für die Sportfreunde retten. Nach Vorlage von David Höffner gelang schließlich Philipp Schleicher das Siegtor. - Res: 0:6.

Schwarz Weiß Donau II – SV Oberdischingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 Viktor Gutsche (60.). - Nach Aussage von Co-Trainer Daniel Surray war es ein Kampfspiel, das zur Halbzeit noch torlos war. Florian Jaumann gab dann in der 70. Minute die Vorlage zum 1:0. Gegen Spielende drängte Oberdischingen auf den Ausgleich. - Reserven: 1:5.

SGM Ertingen/Binzwangen – SGM Daugendorf/Zwiefalten 4:2 (2:2). - Tore: 1:0, 2:0 Eigentore (5., 20.), 2:1 Tobias Lenz (35.), 2:2 Michael Häbe (45.), 3:2 Christian Jäggle (75.), 4:2 Dominik Reck (77.). - Die Gäste brachten sich selbst in Verlegenheit, indem sie bis zur 20. Minute zwei Eigentore schossen. Allerdings glichen sie das Ergebnis bis zur Halbzeitpause aus. Daugendorf/Zwiefalten hatte in der 60. Minute sogar die Chance, selbst in Führung zu gehen. Gastgeber-Trainer Bernd Rumpel sprach daher von einem ausgeglichenen Spiel und einem etwas glücklichen Sieg. - Reserven: 1:0.

SV Betzenweiler – SF Kirchen 4:0 (3:0). - Tore: 1:0 Fabian Argo (16.), 2:0, 3:0 Marius Rudolph (28., 44.), 4:0 Fabian Argo (62.). - Nach Aussage von SV-Abteilungsleiter Gerhard Rief waren die Gastgeber klar überlegen. Nach der hohen Führung zur Pause steckten sie im zweiten Durchgang jedoch etwas zurück. - Reserven: 3:0.

SV Dürmentingen – TSV Rißtissen 5:3 (3:1). - Tore: 1:0 Rico Kettnaker (26.), 2:0 Raphael Buck (27.), 2:1 Philipp Dyck (33.), 3:1 Raphael Buck (40.), 3:2 Malvin Hermann (46.), 4:2 Peter Weber (55.), 4:3 Malvin Hermann (80.), 5:3 Patrick Schlegel (90+1. FE). - „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, sagte Pressewart Christian Schlegel. Beide Abwehrreihen hatten nicht ihren besten Tag. In der Nachspielzeit bekam Torhüter Marcel Gnann (TSV) noch die Rote Karte. - Reserven: 4:2.

SV Ringingen – FC Schelklingen/Alb 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Florian Stöferle (20., FE), 1:1 Ralf Lang (67.), 1:2 Andre Kley (78.). - „Das Spiel hatte ein überschaubares Niveau“, sagte Pressewart Markus Schele. Stefan Denkinger (SVR) erhielt in der 71. Minute Gelb-Rot. - Reserven: 2:3.