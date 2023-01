Drei-Mann-Komödie „Kunst“ in der Lindenhalle

Die Drei-Mann-Komödie von Yasmina Reza „Kunst“ ist am Donnerstag, 26. Januar, um 19.30 Uhr in der Lindenhalle in Ehingen zu sehen.

In dem Stück geht es nur vordergründig um die Frage „Was ist Kunst?“ Was Reza eigentlich thematisiert und kräftig durch den Kakao zieht sind Männerfreundschaften und die Gesellschaftsschicht der gehobenen Bildungsbürger. Das macht sie bissig, sehr pointiert und höchst brillant, so dass die Autorin dafür mit dem Prix Molière geehrt wurde, der höchsten Auszeichnung, die ein Autor in Frankreich erhalten kann.

