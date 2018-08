Drei Kreisligisten profitieren von Toren

Die SZ-Topspiele der vergangenen Saison in der Fußball-Kreisliga A1 haben sich für drei Vereine ausgezahlt: Die SG Griesingen, der SV Oberdischingen und der FC Schelklingen/Alb erhielten jeweils 400 Euro von der Berg Brauerei, die jedes in den Topspielen gefallene Tor mit zehn Euro belohnt hat. Insgesamt waren 115 Treffer in den ausgewählten Spielen der Saison 2017/18 gefallen, die Brauerei rundete den Betrag von 1150 Euro auf 1200 Euro auf.

Karl-Heinz Millan und Franz Weisser von der Berg Brauerei überreichten die Schecks am Sitz des Unternehmens in Berg nun den Vertretern der Vereine, die bei der Auslosung gezogen worden waren. Das Geld komme der Jugendarbeit in den Fußballvereinen zugute oder werde für eine der anderen Baustellen in den Klubs benötigt, sagte Weisser, der der SG Griesingen, dem SV Oberdischingen und dem FC Alb zudem jeweils ein Fünf-Liter-Partyfässle übergab. Dies sei für die Mannschaften, die mit ihren Toren mit dazu beigetragen hätten, dass der Betrag von 1200 zusammengekommen sei. Die gemeinsame Aktion der Berg Brauerei und der Schwäbischen Zeitung wird auch in der Saison 2018/19 in der Kreisliga A fortgesetzt.

In der vergangenen Woche begann die Punktspielrunde, zwei Spieltage in der Fußball-Kreisliga A sind absolviert und die Ausbeute in den beiden bisherigen Topspielen waren üppig: In der Partie Rißtissen gegen Oberdischingen fielen sechs Treffer, bei der Begegnung Donaurieden gegen Schelklingen/Alb gab es fünf Tore. Damit sind bereits jetzt 110 Euro im Topf – kein schlechter Beginn.