Drei große Firmen zeigen die Jobs der Zukunft

Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH, die Ehinger Firma Tries Hydraulik Elemente sowie das Allmendinger Unternehmen Burgmaier Technologies laden für Samstag, 6. Juli, alle Schulabgänger und ihre Eltern zum Berufsinformationstag und Tag der Ausbildung ein. Von 9 Uhr bis 12 Uhr können die drei Werke in Ehingen und Allmendingen besucht werden.

Dort warten die Auszubildenden und ihre Ausbilder auf die Gäste, um die angebotenen Ausbildungsplätze und Ausbildungsberufe vorzustellen und alle Fragen rund um das Unternehmen und die Ausbildung zu beantworten. Im Liebherr-Werk laden die Auszubildenden außerdem zu Werksführungen ein. Sowohl bei Liebherr, als auch bei Tries und Burgmaier wird großer Wert darauf gelegt, dass die Jugendlichen von ihren Eltern beim Tag der Ausbildung begleitet werden. „Die Berufswahl ist für die Jugendlichen eine so weitreichende Entscheidung, dass die Hilfe der Eltern unbedingt nötig ist“, sagt Tries-Geschäftsführer Roland Stirmlinger.

Auch Daniel Jauer, Ausbildungsleiter für die gewerblichen Berufe im Ehinger Liebherr-Werk, betont, dass durch die Wahl des Berufs das „gesamte spätere Berufsleben des Jugendlichen beeinflusst“ werde, so dass die Unterstützung der Eltern nötig sei. „Die Übernahme nach der Gesellenprüfung samt Aufstiegsmöglichkeiten sind bei uns der Regelfall“, sagt Thomas Fischer, Personalleiter bei Burgmaier Technologies.

„Wir legen großes Augenmerk auf die Ausbildung bei uns im Haus und sind daran interessiert, unsere Auszubildenden nach der Ausbildung zu übernehmen“, betont Selina Teufel, kaufmännische Ausbildungsleiterin bei Liebherr. Im Ausbildungsangebot der drei Unternehmen sind Ausbildungsplätze in vielen gewerblichen/technischen und kaufmännischen Berufen sowie Plätze für Duale Studien in verschiedenen Studiengängen. Ausbildungen in gewerblichen Berufen wie Mechatroniker und Industriemechaniker, aber auch Zerspannungs- und Konstruktionsmechaniker werden genauso angeboten, wie die kaufmännische Ausbildung von Industriekaufleuten.

Vier Ausbildungsplätze werden in diesem Jahr von der Firma „Tries Hydraulik-Elemente“ angeboten. „Burgmaier Technologies“ stellt heuer zwölf neue Ausbildungs- und Studienplätze zur Verfügung und im Ehinger Liebherr-Werk werden auch in diesem Jahr zum Ausbildungsbeginn 2020 wieder ungefähr 60 neue Ausbildungsplätze besetzt werden.

„Wir nehmen Bewerbungen an, sobald die aktuellen Zeugnisse vorliegen“, sagt Burgmaier- Personalleiter Fischer. „Bewerbungen können bei uns online oder schriftlich eingereicht werden“. Bis spätestens 10. September sollten interessierte Jugendliche ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen bei der Firma Tries abgegeben haben, betont Geschäftsführer Stirmlinger.

Bewerbungen für die Ausbildungsplätze bei Liebherr sind ausschließlich online unter www.liebherr.com/karriere möglich. Schriftliche Bewerbungsmappen und Postbewerbungen werden laut Selina Teufelnicht mehr angenommen. Bewerbungsschluss für einen Ausbildungsplatz im Ehinger Liebherr-Werk ist in diesem Jahr am 15. September.