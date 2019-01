Dorothea Hillingshäuser findet Gott durch spirituelles Körperlernen

Pfarrerin Dorothea Hillingshäuser ist Referentin für Geistliches Leben am Zentrum Verkündigung in Frankfurt am Main. Im Gemeindehaus „Arche“ sprach sie am Sonntag zum Thema „Gott auf der Spur mit Leib und Seele“.

Dorothea Hillingshaus ist Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ohne das Singen als leiblichen Vorgang mit spiritueller Dimension hätte sie wohl nicht zum Theologiestudium gefunden, beschreibt sie ihren von der Musik ausgehenden Weg. Nach dem Studium habe sie zusätzlich zum Vikariat ein Praktikum im Bereich des spirituellen Körperlernens absolviert. Dieses habe die Pädagogin Ellen Kubitza als eine christliche Form von Körperarbeit entwickelt. Verwurzelt in der christlichen Botschaft verbinde sie die von Moshe Feldenkrais ab 1949 entwickelte Methode der Selbstwahrnehmung mit Kinästhetik und Eutonie. Durch Bewegungen, Haltungen und Erfahrungen aus dem Alltag werde die individuelle Körperlichkeit wertgeschätzt und in der eigenen Leiblichkeit die Menschwerdung Gottes tiefer begriffen. Dabei gelte es, den ganzen Menschen liebevoll und achtsam in den Blick zu nehmen und zu erfahren, dass körperliches Sein die Wahrnehmung des spirituellen Seins ermöglicht.

Dorothea Hillingshaus sagte, sie habe gemerkt, welche wichtige Rolle der Körper beim Glauben spiele. Körper und Seele seien eine Einheit. Im Vordergrund stehe, seinen Körper besser kennen zu lernen und staunend zu erfahren, dass Gott Mensch werde mit allem, was dazu gehöre. Der zwölfmonatige Kurs mit Ellen Kubitza habe ihr Leben verändert. Sie habe eine halbe Pfarrerstelle angenommen und Kurse zum spirituellen Körperlernen angeboten.

Spirituelles Körperlernen ist ein Geschehen, das den Menschen in seiner körperlichen, geistigen und seelischen Dimension berührt und bewegt, belässt und verändert. Ausgebildet bei Katya Delakowa entwickelte Ellen Kubitza den Ansatz des Körperlernens weiter, schaffte Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen und entfaltete eine im Christentum verwurzelte, körperorientierte Spiritualität. Das spirituelle Körperlernen, wie es heute bekannt ist und gelehrt wird, entwickelte sich in Zusammenarbeit von Ellen Kubitza und Dorothea Hillingshäuser. Die Tänzerin und Choreographin Katya Delakova war eine Pionierin der in ihrem Tanz verkörperten jüdischen Lebenserfahrung. Sie verwendete biblische Themen, chassidische Gottesdienstelemente sowie amerikanische und europäische Volkstänze. Dorothea Hillingshäuser verwendet die Begriffe Bibliodrama und Bibeltheater für das, was sich dabei auf der Bühne abspielt. „Mir wird nichts mangeln“ habe sie in Psalm 23 als Ausdruck von Freude und Glücklichsein besonders angesprochen. Im Bewusstwerden der Leiblichkeit erfahre man Menschwerdung Gottes.