Dorfjugend organisiert Beachvolleyballturnier

Mit einem Beachvolleyballturnier der Extraklasse hat die Dächinger Dorfjugend am Samstag ihr Organisationstalent unter Beweis gestellt. An alles hatten die vielfach im örtlichen Musikverein engagierten jungen Leute gedacht. Für Spieler und Zuschauer geriet das Turnier in der romantischen Alblandschaft zu einem eindrucksvollen Event.

Schon am Tag zuvor wurde das Spielfeld optimal präpariert und das Netz vorschriftsmäßig angebracht. Für elektrische Energie sorgte ein Stromaggregat, mit dessen Hilfe das Spielfeld nach hereinbrechender Nacht beleuchtet werden konnte. Getränke gab es in der Bar des bewährten Saloon, Grillwürste nebenan in der Schutzhütte.

Dank sorgfältiger Vorbereitung verliefen die zahlreichen Spiele der zwölf gemeldeten Mannschaften bis in die Nacht nach Plan. Gespielt wurde nach olympischen Regeln. Für die Einhaltung sorgte Turnierleiter Tobias Majer. Er selbst und Armin Klöble agierten als Schiedsrichter. Am Regietisch wurde jeder Punkt sorgfältig registriert.

Bei den bis aus sechs Spielern bestehenden Teams waren auch etliche Mädchen dabei. Nur eine der Damen trat dabei in dem bis 2012 ausschließlich zugelassenen Bikini auf. Die männlichen Spieler kämpften vielfach „oben ohne“ um die Punkte.

Zu den anderen Mannschaften kontrastierte das nur aus zwei Jungs und einem Mädchen bestehende Team „3 von 6“. Es bestach dafür mit spielerischer Routine, die etlichen Anfängern abging und den Sieg in Gruppe B herbeiführte. In Gruppe A setzten sich die Schmetterlinge souverän durch. Viel Spaß hatten etliche Turnierteilnehmer, für die weniger hart umkämpfte Siege als das fröhliche Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund stand.

Als beste Mannschaft erwiesen sich am Ende in einem spannenden Finalspiel die Schmetterlinge. In „3 von 6“ stand ihnen eine Mannschaft mit großer Beachvolleyballerfahrung gegenüber. Souverän hatten die drei zuvor den Sieg in der Gruppe B erreicht, mussten sich aber der spielerischen Überlegenheit der sechs perfekt zusammenarbeitenden Schmetterlinge geschlagen geben. Auf den weiteren Plätzen folgten 3. Drui Bier, 4. AH Schmiechen, 5. Schlechtschmetterfront, 6. Bonker, 7. Ziegel Bude Kirchbierlingen, 8. HinterreitersAUSsetzer, 9. Juha Granheim, 10. Drei weiße Hähne für Fee, 11, FC Soichfassblenker, und 12.Sportfreunde vom wilden Max. Erst zur Siegerehrung setzte der Regen ein.