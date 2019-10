Dorfhockete soll nächstes Jahr früher sein

Die Dorfgemeinschaft zu beleben ist dem neuen Ortschaftsrat von Berg ein Anliegen. Am Montag hat sich die Bürgervertretung mit den anstehenden Terminen befasst.

„Mit dem Wetter haben wir Glück gehabt“, stellte Ortsvorsteher Philipp Lämmle im Rückblick auf die am 12. Oktober erstmals veranstaltete Dorfhockete fest. Die Würstchen hätten nicht ganz ausgereicht, beschrieb er das Konsumverhalten der Gäste im Hof des Rathauses. Aus dem Rat kam die Anregung, das Dorffest in den kommenden Jahren früher anzusetzen, weil im Oktober in der Regel mit kühler Witterung zu rechnen sei. „Das halten wir fest“, griff der Ortsvorsteher den Impuls auf und schlug vor, die Hockete in Abstimmung mit anderen Veranstaltungen im Mai oder Juni zu feiern. Dabei sollen auch Kaffee und Kuchen angeboten werden. Ab März möchte die Ortsverwaltung mit der Planung beginnen. Den Überschuss von 344 Euro von der ersten Dorfhockete beschloss der Ortschaftsrat vorerst zurückzuhalten.

Den Volkstrauertag zum Gedenken an die in Kriegen ums Leben gekommenen Menschen begeht der Ehinger Teilort Berg mit einem Gottesdienst in der Ulrichskapelle. Eine Trauerfeier am Gefallenenehrenmal mit Ansprache des Ortsvorstehers schließt sich an. Das Mitwirken der Böllergruppe des örtlichen Schützenvereins und der Berger Dorfmusikanten wird Ortsvorsteher Philipp Lämmle mit diesen abklären.

Am ersten Adventssonntag findet in Berg das traditionelle Weihnachtsbaumaufstellen statt. Die Bewirtung obliegt der Feuerwehr. Der Männergesangverein stimmt musikalisch in die Vorweihnachtszeit ein, und auch die Mitwirkung der Böllergruppe ist vorgesehen.

Am vierten Adventssonntag veranstaltet der Männergesangverein Berg in der Ulrichskapelle sein Weihnachtskonzert. Ein fertiges Konzept für die in nächster Zeit anstehenden Feiertermine versprach Ortsvorsteher Philipp Lämmle Ende November bei der nächsten Ortschaftsratssitzung vorzulegen.

Um den Jugendraum im Obergeschoss des Rathauses mit Leben zu erfüllen, schlug der Ortsvorsteher mehrere Nutzungsmöglichkeiten vor. „Es wäre schön, wenn sich eine Jugendgruppe formieren würde“, lautete sein Wunsch.