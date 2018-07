Doppelpack zum Abschluss der Württembergliga-Saison

Zum Saisonabschluss in der Tennis-Württembergliga wartet auf die Herren I des TC Ehingen ein Doppelpack. Am Samstag, 21. Juli, bestreiten die TC-Herren ihr letztes Heimspiel – und treffen ab 10 Uhr auf ihrer Anlage am Freibad auf die beste Mannschaft der Liga. Der SV Leingarten hat bisher alle Spiele der Saison 2018 gewonnen und führt souverän die Tabelle der höchsten württembergischen Spielklasse an. Nur zehn Matches verlor der Spitzenreiter, vier davon beim 5:4 Anfang Juli gegen den Tabellendritten Doggenburg. Es war auch die einzige Begegnung, in der es Leingarten spannend machte. Für die noch sieglosen Ehinger dürfte es gegen den Tabellenführer nur darum gehen, sich möglichst gut zu schlagen. Die Chance auf den ersten Saisonsieg bietet sich für den TC Ehingen eher im zweiten Spiel des Wochenendes am Sonntag, 22. Juli, bei der Tennisabteilung der Sportvereinigung Böblingen. Die Böblinger sind mit zwei Siegen aus drei Spielen auf dem drittletzten Platz und damit noch in Abstiegsgefahr. Beginn in Böblingen ist um 11 Uhr.