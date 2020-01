Don’t Stop the Music – The Evolution of Dance

Talentierte Tänzer, atemberaubende Choreographien und die größten Hits aller Zeiten vereinigen sich an diesem Abend zu einer einzigartigen Show. „Don’t Stop the Music“ nennt sich dieses Spektakel, das das Kulturamt der Stadt Ehingen, am Mittwoch 29. Januar, um 19.30 Uhr in der Lindenhalle zeigt. Die Zuschauer werden Momente der Zeit- und Tanzgeschichte erleben.

Berühmte Ohrwürmer von Elvis Presley und den Beatles, den Bee Gees, Madonna und Michael Jackson bis hin zu heutigen internationalen Songs von Rihanna und Lady Gaga werden dem Publikum in der Lindenhalle dargeboten.

Die Choreographin Maricel Godoy hat eine Gruppe Tänzer zusammengestellt, die alle erstklassige Performer in ihren jeweiligen Tanzbereichen sind: Stepptanz, klassisches Ballett, Breakdance, moderner Freestyle und Streetdance.

„Don’t Stop the Music“ präsentiert dem Publikum einen Hit nach dem anderen, wobei jede Nummer die Essenz ihrer Epoche widerspiegelt. Eine Einführung in den Abend gibt es um 19 Uhr im kleinen Saal der Halle.