Donaurieden will Spitze verteidigen

Die SF Donaurieden haben beste Aussichten, am Sonntag die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B1 erfolgreich zu verteidigen. Interessant ist das Verfolgerduell in Schmiechen. Alle Spiele beginnen am Sonntag, 18. März, um 15 Uhr.

FC Schmiechtal – TSV Rißtissen (Vorrunde: 2:3). - Für den Gastgeber ist diese Partie richtungweisend. Nur wenn der FC Schmiechtal gewinnt, kann er sich weiterhin Chancen auf die ersten beiden Plätze ausrechnen. Der TSV Rißtissen will seine gute Tabellenposition nicht aufs Spiel setzen.

TSG Ehingen II – SV Granheim (Vorrunde: 4:1). - Unerwartet hoch haben die Ehinger seinerzeit in Granheim gewonnen. Die Älbler wollen sich am Sonntag revanchieren. Beide Mannschaften sind punktgleich.

KSC Ehingen – BSV Ennahofen (Vorrunde: 4:2). - Der KSC Ehingen ist auf dem Ehinger Kunstrasen Favorit, zumal der BSV in dieser Runde noch kein Spiel gewann.

SF Donaurieden – SV Niederhofen (Vorrunde: 3:1). - Gegenüber der vorjährigen Saison ist die Mannschaft vom Hochsträß bedeutend stärker geworden. Ob es jedoch reicht, um dem Tabellenführer ein Bein zu stellen, darf bezweifelt werden.

SSV Ehingen-Süd II – FV Schelklingen-Hausen II (Vorrunde: 6:1). - Die Schelklinger hatten in der Vorrunde gegen die Verbandsliga-Reserve klar das Nachsehen. Im Rückspiel können sie sich kaum etwas ausrechnen.

SG Ersingen – SG Altheim II (Vorrunde: 5:0). - Es ist nicht damit zu rechnen, dass die SG Ersingen sich eine Blöße gibt und sie dadurch den zweiten Tabellenplatz aufs Spiel setzt.

Das Spiel SG Dettingen – TSV Allmendingen ist erst am 19. Mai.