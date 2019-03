Donaurieden will seine Gäste überholen

Im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A stehen sich am ersten Spieltag nach der Winterpause in Donaurieden zwei Tabellennachbarn gegenüber. Die Gastgeber wollen die SGM Ertingen/Binzwangen in der Tabelle überholen. Kurzfristig auf Freitag, 8. Februar, vorgezogen wurde das Spiel des SV Oberdischingen gegen den FC Schelklingen/Alb. Alle anderen Partien werden am Sonntag, 10. Februar, ausgetragen.

SF Donaurieden – SGM Ertingen/Binzwangen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 2:2). - Nur um zwei Punkte besser liegen die Gäste einen Platz vor den SF Donaurieden auf dem neunten Tabellenrang. Gästetrainer Bernd Rumpel dürfte mit einem Altersdurchschnitt knapp über 21 Jahren wohl die jüngste Mannschaft der Kreisliga A zur Verfügung haben. Allerdings kamen in der Winterpause zwei Zugänge dazu. Die SGM hat das Ziel, um einige Plätze vorzurücken.

Aufsteiger Donaurieden ist schwer auszurechnen und hat auch schon einige Spiele zu Hause verloren. Der Abstand zur Gefahrenzone ist nicht sehr groß, sodass der Gastgeber am Sonntag nichts zu verschenken hat.

SV Oberdischingen – FC Schelklingen/Alb (Freitag, 18 Uhr, Vorrunde 0:1). - „Für uns geht es in erster Linie um den Klassenerhalt“, sagt Oberdischingens Trainer Markus Schmid. Größtes Manko beim Gastgeber ist der Angriff, der bisher erst 16-mal ins Schwarze traf und damit der schwächste aller Mannschaften der Kreisliga A1 ist. Der Gastgeber ist Tabellenvorletzter und will am Freitagabend mit dem Punktesammeln beginnen. Doch der FC Alb, der dick im Kampf um Rang zwei ist, peilt ebenfalls einen Erfolg an.

SV Dürmentingen – SG Öpfingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:2). - Obwohl der SV Dürmentingen zuletzt einen klaren Aufwärtstrend erkennen ließ, dürfte er seine Erfolgsserie am Sonntag kaum fortsetzen. Zu souverän ist die SG Öpfingen bisher durch die Punkterunde durchmarschiert. Dennoch wollen die bisher ungeschlagenen Gäste sicher nicht leichtsinnig werden.

SV Ringingen – SGM Daugendorf/Zwiefalten (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:3). - Die deutliche Ringinger 0:3-Niederlage in Zwiefalten zu Beginn der Verbandsrunde war sicher eine Überraschung. Inzwischen liegen die beiden Mannschaften in der Tabelle weit auseinander. Der Tabellenzweite Ringingen hat mehr als doppelt so viele Punkte als sein Gast. Die SGM Daugendorf/Zwiefalten will mit ihrem neuen Trainer Marco Engesser jedoch versuchen, so rasch wie möglich sich aus der Gefahrenzone zu entfernen.

SG Griesingen – TSV Türkgücü Ehingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:3). - Der zweitbeste Angriff der Kreisliga A trifft auf die schwächste Abwehr. Es muss sich zeigen, wie beide Mannschaften aus der Winterpause kamen. Die Gastgeber haben noch eine Chance, in die Phalanx des Spitzenfeldes einzudringen, der Gast aber liegt auf dem gefährdeten Rang zwölf.

SV Betzenweiler – SF Kirchen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 0:0). - Der SV Betzenweiler ist nach dem Weggang der Brüder Hasenkampf vor der Saison im Mittelfeld der Tabelle abgetaucht. Doch der Gastgeber hat bisher zwei Spiele weniger ausgetragen als die SF Kirchen. Trainer Alexander Failer will sich mit dem achten Tabellenplatz nicht zufrieden geben und erhofft sich am Sonntag Punktezuwachs.

FV Schelklingen-Hausen – TSV Rißtissen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 3:2). - Auf den ersten Blick eine ungleiche Partie: Der Gastgeber gehört zum punktgleichen Verfolgertrio der SG Öpfingen, die Gäste sind Tabellenletzter. Der TSV ist am ersten Spieltag zwar erfolgreich in die Verbandsrunde gestartet, hat nach diesem Sieg jedoch nur zehn weitere Punkte dazugelegt. Mit Pech hat Rißtissen das Vorrundenspiel zu Hause gegen den FV Schelklingen-Hausen knapp verloren. Es wird jedoch schwer werden, sich am Sonntag zu revanchieren. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte.

Spielfrei in der A1 ist am Wochenende der VfL Munderkingen.