Donaubahn aufs nächste Jahrzehnt verschoben

Die Projekte Regio-S-Bahn rund um Ulm und Neu-Ulm sowie der Ausbau der Brenzbahn kommen voran. Aber es gibt bei den Schienenvorhaben in der Region noch viel zu tun – insbesondere beim Ausbau der Donaubahn und bei den betrieblichen Problemen auf der Südbahn. Darüber waren sich die Landes- und Kommunalpolitiker beim Lenkungskreis in Ulm am Donnerstag einig.

Anlässlich des ersten Lenkungskreises zur Brenzbahn und zum Gesamtprojekt Regio-S-Bahn Donau-Iller kamen der Amtschef des Verkehrsministeriums, Berthold Frieß, der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch, Vertreterinnen und Vertreter der Region, der Länder Baden-Württemberg und Bayern sowie der Deutschen Bahn zusammen, um die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung des Schienenverkehrs in der Region zu besprechen. Hinsichtlich der Schieneninfrastruktur stehen auf baden-württembergischer Seite insbesondere der Ausbau- und die Elektrifizierung von Brenz- und Donaubahn sowie der Schienenknoten Ulm im Fokus.

Anstehende Herausforderungen

Ministerialdirektor Frieß bekannte sich klar zu dem Projekt Regio-S-Bahn: „Es freut mich, dass die Planungen für die Brenzbahn und das Gesamtprojekt Regio S-Bahn voranschreiten. Es war gut, dass wir das Projekt im vergangenen Jahr bereits als GVFG-Projekt beim Bund gemeldet haben. Jetzt müssen wir die anstehenden Herausforderungen angehen, also die Planung und Umsetzung des Vorhabens vorantreiben und beschleunigen. Mit dem Einsatz aller Projektbeteiligten können wir ein attraktives Verkehrsangebot an Donau und Iller bringen, ganz im Sinne der notwendigen Verkehrswende und des Klimaschutzes.“

Der Ulmer Oberbürgermeister Czisch sagte: „Für uns in der Region Donau-Iller ist das länderübergreifende Projekt Regio-S-Bahn Donau-Iller von zentraler Bedeutung. Wir erwarten bei den anstehenden Herausforderungen und Problemen bei einer weiteren Projektumsetzung die volle Unterstützung des Landes, gerade auch gegenüber den verschiedenen Konzerneinheiten des DB-Konzerns. Die regionalen Vertreter sind überzeugt, dass es nur mit vereinten Kräften gelingt, das Projekt Regio-S-Bahn Donau-Iller weiter erfolgreich umzusetzen.“

Anlass zur Sorge

Anlass zur Sorge bereiten dem Land und der Region die Pläne der DB, die teilweise schon begonnenen Planungen für die Erneuerung der Stellwerke auf der Donaubahn zunächst nicht weiterzuführen. Ohne einen zeitnahen Stellwerksausbau werden jedoch die daran anknüpfenden Ausbauschritte im Rahmen des Projekts Regio S-Bahn Donau-Iller behindert. Ministerialdirektor Frieß wird hier in Richtung DB und Bund deutlich: „Für das Land ist es nicht hinnehmbar, dass die DB die mit Bundesmitteln geplanten Stellwerksmodernisierungen auf die lange Bank schiebt und somit die zukünftige Ausweitung des Personen- und Güterverkehrs ausbremst, ja den gesamten Ausbau der Donaubahn gefährdet. Bund und DB müssen hier zu Ihrer Verantwortung stehen. Wir erwarten eine zeitnahe Lösung, damit wir auch mit der Donaubahn vorankommen.“