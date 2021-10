Donau-Iller-Bank-Cup: Mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr

Die Jugend des Schützenkreises Ehingen hat sich wegen des Donau-Iller-Bank-Cups und zum Kreisjugendtag im Schützenhaus in Ehingen getroffen. Unter Einhaltung der Corona-Regeln wurde die 33. Auflage des Donau-Iller-Bank-Cups ausgetragen. In diesem Jahr nahmen 22 Jugendliche aus sechs Vereinen an dem Schießen teil, dies waren deutlich mehr als im vergangenen Jahr.

Die Jugendlichen mussten ein Wertungsschießen mit 20 Schuss absolvieren, anschließend hatten sie noch die Möglichkeit, am Blattl-Schießen teilzunehmen. In der Mannschaftswertung kamen die jeweils drei besten Schützen einer Mannschaft in die Wertung. Vier Teams waren hier am Start; die erste Mannschaft des SV Allmendingen erzielte mit 525 Ringen den ersten Platz, auf Platz zwei landete Oberdischingen I mit 73 Ringen vor dem drittplatzierten SV Allmendingen II mit 467 Ringen.

Hervorragende Ergebnisse wurden auch von den jungen Schützen erzielt. In der Schülerklasse erreichte Elias Klemm vom SV Allmendingen mit 174 Ringen den ersten Platz, den zweiten Platz sicherte sich Tom Grabher mit 161 Ringen. Bei der Jugend erzielte Magdalena Nezgodinski (SGi Munderkingen) mit 181 Ringen den ersten Platz; damit erreichte sie auch das beste Tagesergebnis. Ihr folgte mit 171 Ringen Tamara Ender (SV Allmendingen). Bei den Junioren ging der erste Platz an Jannik Schlager vom SV Allmendingen; er erzielte mit der Luftpistole 180 Ringe. Zweiter wurde Philip Pilger (SV Hundersingen) mit 172 Ringen.Karl-Heinz Knöbl vom SSV Ehingen überreichte den Siegern und Platzierten die Pokale.

Im Blattl-Schießen sicherte sich Jan Arnold (SV Hundersingen) mit einem 43,3-Teiler den ersten Platz. Auf den nächsten Plätzen folgten Paul Dombrowski (SGi Oberdischingen) mit einem 79,3-Teiler und Magdalena Nezgodinski (SGi Munderkingen) mit einem 91,6-Teiler. Da es beim Blattl-Schießen keine Verlierer gibt, nahmen alle Teilnehmer Sachpreise mit nach Hause.

Ein besonderen Dank ging an den SSV Ehingen mit den Wettkampfleitern Karl-Heinz Knöbl und Camilla Knöbl, die diese Veranstaltung souverän über die Bühne brachten.

Im Zuge der Veranstaltung wurde die Kreisjugendversammlung des Schützenkreis Ehingen abgehalten. Dieter Prei (Erster Kreisjugendleiter) berichtet über Veranstaltungen und Geschehnisse der Kreisjugend. Da viele Veranstaltungen und Wettbewerbe ausgefallen waren, fiel der Bericht sehr kurz aus.

Außerdem gab es Wahlen, wobei in diesem Jahr einzig die Kreisjugendsprecher gewählt wurden.

Leonie Heimburger (Sgi Oberdischingen) und Enes Atak (SV Allmendingen) wurden jeweils einstimmig für ein Jahr gewählt.

Weiter gesucht wird ein Zweiter Jugendleiter; wer an dieser Tätigkeit Interesse hat, wendet sich an den Vorstand des Schützenkreises Ehingen, heißt es im Bericht.