Donau-Iller Bank öffnet wieder

Alle regionalen Hauptstellen der Donau-Iller Bank sind ab Montag, 11. Mai, wieder für den Kundenverkehr zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Am 18. März wurden aufgrund der Corona-Pandemie alle Geschäftsstellen vorübergehend geschlossen. Die Kundinnen und Kunden werden auch weiterhin gebeten, die erprobten Hygiene- und Präventionsempfehlungen einzuhalten.

„Schweren Herzens haben wir am 18. März unsere Filialen für den Kundenverkehr vorübergehend schließen müssen. Hierbei handelte es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme angesichts der Corona-Pandemie“, sagt Jost Grimm, Sprecher des Vorstands der Donau-Iller Bank. Aus heutiger Sicht die richtige Entscheidung.

„Angesichts der aktuellen Entwicklung und der allmählichen Rückkehr zum täglichen Leben haben wir uns nun dazu entschlossen, im ersten Schritt unsere regionalen Hauptstellen in Ehingen (Pfisterstraße), Schelklingen, Munderkingen, Oberstadion, Erbach, Staig, Unterkirchberg und Dietenheim sowie die Geschäftstellen in Allmendingen und Rottenacker zu den gewohnten Zeiten ab dem 11. Mai wieder für den Kundenverkehr zu öffnen“, so Grimm.

Die vollverglasten Geschäftsstellen in Balzheim, Illerrieden, Justingen, Oberkirchberg, Regglisweiler, Rißtissen, Schnürpflingen sind bereits seit dem 23. März zu den dort geltenden Öffnungszeiten geöffnet.

Dabei stehe der Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden nach wie vor an erster Stelle. In den vergangenen Tagen wurden in allen Filialen entsprechende hygienische Vorkehrungen getroffen. So wurden die einzelnen Serviceschalter und Beratungszimmer beispielsweise mit Schutzscheiben und Abstandshinweisen ausgestattet. Außerdem werde Desinfektionsmittel bereitgestellt, die Zutrittszahl begrenzt und die Nasen-Mundschutz-Regeln umgesetzt.

„Auch wenn wir den Filialbetrieb nun wieder aufnehmen, bleibt für unsere Kunden selbstverständlich die Möglichkeit bestehen, die Beraterinnen und Berater per Telefon, E-Mail, oder Chat zu kontaktieren“, so der Vorstandssprecher.

„Unsere Kunden bitten wir auch weiterhin in den Filialen Abstand und die auch andernorts nun definierten Hygienemaßnahmen einzuhalten. Schützen wir uns gegenseitig, dann werden wir diese Krise gemeinsam überstehen“, so Grimm abschließend.