Dodokay will über Schattenseiten des Internets aufklären

„Asoziale Medien“. Das war das Thema von Dominik Kuhn, besser bekannt als Dodokay. Der Mann, der im Internet als Komiker die „Welt auf schwäbisch“ erklärt, hat am Freitag in der Aula des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums sehr ernste Töne angeschlagen. Töne, die sehr nachdenklich machen.

Eigentlich Eltern als Zielgruppe

Bereits vor fünf Jahren hat Dominik Kuhn einen Vortrag verfasst, der über das Thema „Asoziale Medien“ aufklären sollte. Die Zielgruppe damals waren Eltern, die der Werbefilmproduzent eigentlich über die Gefahren des Internets, der sozialen Medien und der Handynutzung aufklären wollte.

„Mittlerweile freut es mich sehr, dass ich diesen Vortrag auch in Schulen halten darf. Ich kann somit einen kleinen Teil zum Bildungsauftrag beisteuern“, sagt Dominik Kuhn, der gleich zu Beginn deutlich macht, dass er nicht etwa der „Moral-Opa“ vor den Schülern ist, der mit dem erhobenen Zeigefinger herumrennt. „Ich bin auch nicht als Dodokay hier, sondern als Dominik Kuhn“, betont der 52-Jährige, der auf seiner Visitenkarte keine Handynummer stehen hat.

Arrogant mit und ohne Handy

„Ich habe seit 1992 ein Handy“, sagt Kuhn den Schülern und wirft dabei ein Bild an die Wand, dass alle Menschen mit der Gnade der etwas früheren Geburt noch kennen. Denn Handys im Jahr 1992 waren Koffer mit Telefon. „Damals wurde ich als arrogant bezeichnet, weil ich so ein Ding hatte“, erklärt Kuhn in fast feinstem Hochdeutsch.

Dodokay mal ganz Ernst - oder zumindest zum großen Teil. (Foto: Götz)

„Schwäbisch ist nicht geeignet, um die Dinge mit Weltbedeutung zu erklären“, betont der Schwabe mit einem Augenzwinkern, um dann aber in ein wirklich ernstes und gesellschaftlich sehr bedeutendes Thema einzutauchen.

Jede dritte Person in Deutschland ist Smartphone-süchtig. Dominik Kuhn alias Dodokay

„Jetzt, gut 30 Jahre später, gelte ich als arrogant, wenn ich nicht jeden Tag mein Handy dabei habe“, sagt Kuhn, der dann über die Anfänge des Internets plaudert. „Jeder kann mittlerweile über das Internet ein Star werden, das Wissen der Welt ist immer und überall verfügbar. Und 95 Prozent aller Fotos der Menschheitsgeschichte sind im Jahr 2016 entstanden“, so Kuhn, der damit deutlich macht, dass mittlerweile fast jeder ein Smartphone mit Kamera besitzt und alles fotografiert, was man eben so vor das Handy bekommt.

388 Minuten am Tag Handynutzung

„Das Problem ist auch, dass mittlerweile alle über das Internet sagen können, was sie wollen. Und das auch tun“, betont Kuhn und stellt den Schülern eine Frage, die durchaus nachdenklich macht. „Habt ihr in letzter Zeit mal jemanden gesehen, der auf einem Bänkle sitzt und einfach ins Grüne glotzt?“ Das gebe es nicht mehr wirklich, weil jeder sofort ins Handy schaut.

So haben die 14- bis 29-Jährigen noch im Jahr 2017 durchschnittlich 192 Minuten am Tag das Smartphone benutzt, im Jahr 2020 waren es 388 Minuten. „Jede dritte Person in Deutschland ist Smartphone-süchtig. 2,4 Millionen Deutsche sind problematische Internetnutzer und 580 000 Deutsche sind wegen des Internets in psychologischer Behandlung“, nennt Kuhn Zahlen aus dem Jahr 2018, die mittlerweile sicherlich höher sein dürften.

„Gaga von dem Zeug“

„Wir werden langsam gaga von dem Zeug“, sagt er vor den Schülerinnen und Schülern, um dann etwas wissenschaftlicher zu werden. „Unser Zwischenhirn will dafür sorgen, dass wir überleben.“ Denn das Zwischenhirn sei für Gefühle und Automatismen zuständig.

Die Schüler lauschten gespannt. Für viele sprach der Comedian aus der Seele. (Foto: Ehrenfeld)

„Likes bei Facebook oder Instagram sorgen für Glücksgefühle und somit für Dopamin. Man fühlt sich super. Das Problem an Dopamin ist aber, dass es das auch gibt, wenn man Heroin spritzt. Das hört sich abartig an, ist aber so“, wird Kuhn plötzlich sehr ernst und deutlich. Was er damit den Schülern aber sagen möchte: „Das führt dazu, dass man es wieder tut. Der Dopamin-Kreislauf ist der stärkste im Körper. Das ist alles zu cool, um aufzuhören.“

Handy wie Zigaretten

Deswegen stellt Kuhn auch die These auf, dass „wir in 15 Jahren über Handys so reden wie heute über Zigaretten“. Denn auch das Thema „Sozialkontrakte“ habe sich durch die Nutzung von Smartphones enorm verändert. „Wenn jemand Bitte sagt, sagt der andere Danke.

Das ist ein Sozialkontrakt. Durch die Handys sind bis zu zwölf neue Sozialkontrakte dazugekommen“, sagt Kuhn und nennt den Messenger-Dienst WhatsApp als Paradebeispiel. „Wenn jemand eine Nachricht gelesen hat, kommen die blauen Häkchen. Innerlich brennt es dann in einem, weil man sich gezwungen fühlt, sofort zu antworten. Und plötzlich ist das Handy ein Druckmittel in der Hosentasche. Das führt einfach zu einem Druck, den es vor wenigen Jahren noch nicht gab.“

Denn das Handy sei mittlerweile ein Gerät, mit dem man „jeden Hirnfurz ungefragt loslassen kann“. „Ob der andere das möchte oder nicht, ist einem dann egal. Da geht es nur darum, den Gedanken jetzt wegzuhaben.“ Zudem beschreibt Kuhn das Sozialverhalten der Menschen auch mit den Worten „Rücksicht ade“.

Smartphone Unfallursache Nummer eins

Denn wenn jemand sich beispielsweise um 17 Uhr verabredet hat, komme oft um 16.57 Uhr die Nachricht „ich komme doch nicht“. „Das ist neu. Das ist asozial und verletzt Menschen“, sagt Kuhn, der auch deutlich macht, dass es keinen Sinn mache, Probleme über WhatsApp zu diskutieren oder gar über den Messenger-Dienst „zu streiten“. „Trefft euch, redet miteinander“, mahnt Kuhn. Zudem sei das Smartphone seit dem Jahr 2017 die Unfallursache Nummer eins in Deutschland. Davor war es Alkohol.

Lasst euch nichts einreden. Dominik Kuhn

Dass auch die Daten der Nutzer verkauft und für Werbezwecke missbraucht werden, ist laut Kuhn ein weiterer Aspekt. „Daten sind heute mehr wert als Erdöl.“ Dass auch er keine Lösung für das Problem hat, gibt der Mann, der auch über YouTube bekannt wurde, zu. „Ich bin über das Internet auch ein bisschen zum Star geworden. Das weiß ich. Ich will aber auch davor warnen, dass das Internet oft sehr problematisch werden kann.“

Laut Kuhn sei es auch nicht verwerflich, aus WhatsApp-Gruppen auszutreten oder Leuten zu sagen, sie mögen abends keine Nachrichten mehr schicken. „Lasst euch nichts einreden“, betont der Schwabe zum Schluss und erntet großen Beifall von seinem jungen Ehinger Publikum.