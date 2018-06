„d’Nachtwächter“ geben ihre Weisheiten weiter

In nächtlich dunkles Licht ist am sonnigen Junimorgen der Saal im Franziskanerkloster am Dienstag gehüllt gewesen, die 75 Frauen der monatlichen Frühstücksrunde haben auf das Musikkabarett „d’Nachtwächter“ gewartet. Wie in alten Zeiten kamen die drei – Ruperth Morath, Hanne und Willi Hitzler – mit Schlapphut, Umhang, Stab und Laterne, um den Frauen die neuesten Nachrichten und was sie sonst noch so aufgeschnappt hatten, mitzuteilen.

„G’schichten wuseln vom Himmel ra wie Regen“, erklärten sie die Fülle ihrer neuesten Nachrichten. Dass beim Diesel die Abgase noch immer sch… wären, Erdogan den Friedensnobelpreis bekommen, Petrus am Himmelstor von einem Roboter ersetzt werden soll und es schon vor längerer Zeit für die Jamaika-Koalition einen Beerdigungschor gegeben hatte – das mitzuteilen war Nachtwächters Pflicht. Wie eine Frau mit ihrem Navi im Wald landet, ein weiterer Beitrag zu diesem unendlichen Thema.

Vom Hörensagen

Gefragt, wo sie ihre Weisheiten her beziehen, hieß es: „Des hent mir aufg’schnappt, vom Hörensagen, aus der Zeitung oder einfach so.“ Da gab es die Geschichte von der Wildsau, die nachts das Auto eines nicht unbekannten aber alkoholisierten Autofahrers rammte, vom Adventskalender, der mit Cannabis bestückt war, das sei quasi passives Aufschnappen, hieß es.

Vom Wunderfitz von heute, der durch alle Ritzen spechtet, hatten die Nachtwächter zu erzählen. Beim Arzt bekommt er mit, was überhaupt nicht für seine Ohren bestimmt ist, nach der Kirche oder beim Leichenschmaus ist der Wunderfitz immer dabei. „Was isch g’sond“, fragten sich die Nachtwächter und zählten Nebenwirkungen von allerlei Obst und Gemüse auf.

„Hent Sie a Paybackkart“

„Kocha isch mei Leidenschaft“, sang ein zum Koch mutierter Nachtwächter und nahm das Essverhalten von Vegetariern, Veganern, Laktoseintoleranten und Glutenallergikern aufs Korn. Und wenn der Esser ins Essen stiert und nicht ästimiert, was der leidenschaftliche Koch kreiert hat, verziert er eben die ganze Tante mit dem liebevoll zubereiteten Braten, dem laktosefreien Onkel wird der Kartoffelbrei ins Gesicht drapiert. Kundenkarten, Kreditkarten, Payback-Karten – die Nachtwächter haben ein ganzes Leporello davon und rubbeln tun sie auch leidenschaftlich gern. Daraus wird ein gemeinsames Lied: „Rubbel, rubbel bis zum Glück, Paybackkart, hent Sie a Paybackkart, Punktesammeln, das ist Lebensart. Hent Sie eine Kundenkarte, so an Schofscheiß, i will net d’r gläserne Kunde sei“, durften die Frauen mitsingen.