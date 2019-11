DM-Medaillen für den SC Kirchen

Die Taekwondokas des SC Kirchen haben bei den deutschen Meisterschaften erfolgreich abgeschnitten. Bei den Titelkämpfen im niedersächsischen Gehrden gewannen Sportler des Vereins vier Medaillen, eine davon in Gold.

Im bayerischen Teambus waren fünf Sportlerinnen und Sportler aus Kirchen nach Gehrden in der Nähe von Hannover gefahren. Bereits am Freitag in der Früh hatten sie sich auf den Weg gemacht, die Wettkämpfe begannen dann am Samstag. Zunächst waren die Erwachsenen an der Reihe. Gleich am Morgen starteten Michaela Engler, Marina Betz und Laura Heinrich in der Damen-Teamkonkurrenz. Mehrere Monate hatte sich das Team intensiv auf den Wettkampf vorbereitet und der Lohn war der dritte Platz für die drei Sportlerinnen vom SC Kirchen.

Das Ergebnis war auch deshalb bemerkenswert, da inzwischen die anderen Teams in der deutschen Spitze typischerweise aus besonders leistungsstarken Taekwondokas verschiedener Vereinen oder sogar Landesverbände gebildet werden.

Am Nachmittag ging für den SC Kirchen Laura Heinrich im Freestyle-Wettbewerb der Damen an den Start. Sie lieferte eine starke Leistung ab, erkämpfte sich den zweiten Platz und ist damit DM-Zweite. Im Paarlauf mit ihrem Partner Sebastian Seibold aus Günzburg erkämpfte sich Laura Heinrich zusätzlich auch noch die Bronzemedaille.

Am zweiten Wettkampftag war dann die Jugend an der Reihe. Vitalij Stichling vom SC Kirchen startete ebenfalls im Freestyle und errang in dieser Disziplin mit einer fehlerfreien Darbietung die Goldmedaille. Hannah Heinrich startete in der stark besetzten Jugendklasse, verpasste aber knapp und etwas unglücklich das Halbfinale.

Mit einer Goldmedaille, einmal Silber und zwei Bronzemedaillen war es ein sehr gutes Wochenende für die Kirchener Taekwondokas und gleichzeitig eine große Motivation für das nächstes Jahr. Dann werden die Kirchener Taekwondokas ein Heimspiel haben, da die deutschen Meisterschaft in Ehingen ausgetragen werden.