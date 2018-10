dm-Filialen in der Region steigern Umsatz

Die dm-Filialen im Alb-Donau-Kreis, im Kreis Biberach und der Stadt Ulm können sich durchweg über ein gesundes Umsatzwachstum freuen. Das erklärt dm-Gebietsverantwortlicher Ulrich Brenner, der mit der Entwicklung seiner Filialen im Alb-Donau-Kreis, Ulm und dem Landkreis Biberach zufrieden ist.

So konnte Dornstadt ein Umsatzwachstum von 31 Prozent aufweisen, weil die Filiale relativ neu ist (wurde 2016 eröffnet). Die Filialen in Schemmerhofen (+ 6,72 Prozent), Laichingen (+ 5,02 Prozent), Erbach (+ 5,06 Prozent), konnten sich ebenso steigern, wie Ulm (+ 9,2 Prozent in der Innenstadt und + 1,28 Prozent in der Blaubeurer Straße).

Ulrich Brenner. (Foto: Götz)

Expansionsgedanken hat Brenner momentan nur bedingt. „Wir sind gut aufgestellt. Lediglich in Biberach hätten wir noch gerne eine Filiale“, betont der Gebietsverantwortliche, der auch einen Trend in seinen Filialen erkennen kann. „Die Menschen legen derzeit sehr viel Wert auf vegane Nahrungsmittel oder auf Nahrungsmittel, die bei Unverträglichkeiten wie Lactoseintoleranz unbedenklich sind. Diese Sparte wächst bei uns extrem“, sagt Brenner. dm habe darauf mit einer Bio-Eigenmarke reagiert. „Das wird ein Teil unserer Zukunft ausmachen“, ist sich Brenner sicher. Auch im Online-Bereich habe dm in den vergangenen Monaten und Jahren zulegen können, immer mehr Kunden würden online bestellen und die Produkte dann im Markt abholen.