Diskussion zu Mehrgenerationen-Häusern

Die Lokale Agenda Ehingen hat sich am Europäischen Filmfestival der Generationen beteiligt und im Anschluss an den Film am Mittwochabend eine Diskussion ermöglicht, an der Ehingens Baudezernent Andreas Erwerle teilnahm. Es ging um Mehrgenerationen-Häuser. Die Stadt Ehingen wird sich nicht am Bau eines solchen Hauses für Kinder bis Greise, Familien, Paare und Einzelpersonen beteiligen. „Das gehört nicht zu unseren Aufgaben“, sagte Erwerle. Um solch ein Projekt umzusetzen, müsste sich ein Bauunternehmen, eine private Interessensgruppe oder auch eine sehr soziale Einzelperson mit Geld engagieren, war der Tenor der Veranstaltung.

Gezeigt worden war zuvor im Bürgerhaus „Oberschaffnei“ der deutsche Filmhit „Wir sind die Neuen“. Darin treffen Althippies, gespielt zum Beispiel von Heiner Lauterbach und Gisela Schneeberger, auf junge Spießer, die sich in ihrem Studium so unter einen Erfolgsdruck setzen, dass der Burn-out schon vor dem 30. Geburtstag auftritt. Die dadurch genervten Senioren, die eine Alters-WG bilden, helfen aber doch den Jungen, das Leben leichter zu nehmen.

Mehr als 20 Zuschauer fanden sich zu der Filmvorführung ein, die in Kooperation mit dem Ehinger Filmclub „11 Filme“ ermöglicht wurde. Es gebe einige Freiflächen und leerstehende Gebäude für Mehrgenerationen-Häuser, sagte Erwerle. In der Diskussionsrunde wurde beklagt, dass Ehingen im Gegensatz zu Ulm fast keine kommunalen Wohnungen besitzt. Einige Diskussionsteilnehmer ließen wissen, dass sie sich bereits aktiv mit Wohnmöglichkeiten im Alter beschäftigt haben. So gibt es den Wunsch, speziell im Winter das Haus in der Landgemeinde gegen ein Zimmer in einem Mehrgenerationen-Haus in einer belebten Gegend einzutauschen, um dem Alleinsein zu entfliehen.

Eine andere Frau hat sich in Dettingen/Erms über ein Wohnprojekt informiert. Auch das seit dem Jahr 2010 entstehende ökologische Dorf „Gemeinschaft Schloss Tempelhof“ bei Crailsheim wurde von einem Veranstaltungsteilnehmer genannt. Dort können sich Interessierte nach einer Prüfphase einkaufen und möglichst mitarbeiten. Die mehr als 100 Bewohner können in einer gemeinsamen Mensa speisen. Eine offene Geisteshaltung wird verlangt, zum Beispiel heißt es in den Regeln der Gemeinschaft: „Ich kommuniziere direkt, klar und ehrlich durch offenes Zuhören, aufrichtiges Antworten, liebende Akzeptanz und Geradlinigkeit.“ Die Tempelhofer streben nun auch ein Pflegehaus und Hospiz an. Ursula von Helldorff von der Lokalen Agenda bot an, dass sich Initiatoren für ein Mehrgenerationen-Haus in Ehingen bei ihr melden können, damit sie zumindest bei der Verbreitung der Information behilflich sein könne. „Aber die Initiative muss von Ihnen ausgehen“, hatte zuvor schon Stadtbaumeister Erwerle betont.