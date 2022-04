Planungen zu Dirt-Bike-Anlage in Ehingen werden konkreter

Echte Biker lassen sich nur selten von Wind und Wetter aufhalten. Dementsprechend trotzten die interessierten Ehinger Hobby-Biker auch bei der Auftaktveranstaltung bezüglich der Planungen für die neue Dirt-Bike-Anlage im Berkacher Grund dem Regen und folgten zahlreich der Einladung zum Dialog. Dominic Kress und Lisa Löffler vom Stadtplanungsamt hatten den Austausch mit den Fachmännern Stefan Kuhn und Dirk Vollmer initiiert.

Sommerferien fertig

Bis zu den Sommerferien sollen die beiden Profis mit ihrer Firma Outdoor & Bike Solutions GmbH aus Konstanz auf der Fläche zwischen Tennisplatz und Skater-Anlage eine neue Bike-Strecke entstehen lassen. „Der Gemeinderat hat den Wunsch formuliert, die Bevölkerung von Anfang an mitzunehmen und an dem Projekt aktiv teilhaben zu lassen“, begrüßte Dominic Kress die Anwesenden. „Es soll ein Projekt werden, das langfristig angenommen wird.“

Für den Bereich der neuen Kläranlage und ehemaliger Jugendhütte wurde die Anlage eines Dirt-Bike-Parks angeregt. Ob dies realisierbar ist, soll nun gemeinsam mit den Jugendlichen und dem Mönchsrother Gemeinderat diskutiert werden. (Foto: pet)

Die Idee zu der Dirt-Bike-Anlage, einem Natur-Parcours mit Steilkurven und Sprüngen für Fahrräder aller Art, hatte vor über einem Jahr der Ehinger Jona Kuhn. Seit drei Jahren verbringt der Hobby-Sportler im Sommer fast jedes Wochenende auf seinem Enduro-Bike in der freien Natur. „Neben dem Fußball ist das Biken meine große Leidenschaft“, berichtet der 16-Jährige. „Bislang mussten wir immer erst mit dem Zug in den Bikepark nach Blaustein fahren, wenn wir zukünftig eine eigene Strecke vor der Haustür haben, ist das super“, freut sich der Hobby-Biker schon jetzt auf den kommenden Sommer und die neue Dirt-Bike-Anlage.

CDU bringt es in Gemeinderat

Aufgegriffen wurde seine Idee von Michael Mouratidis, Fraktionsvorsitzender der Ehinger CDU, der das Thema in den Gemeinderat einbrachte. Ende 2020 wurde die Stadtverwaltung als erster Schritt mit der Suche nach einem geeigneten Standort beauftragt. Für den Berkacher Grund sprachen dabei von Beginn an der thematische Bezug zu der bereits vorhandenen angrenzenden Skateranlage und die gute Erreichbarkeit durch den nahegelegenen Bahnhof. Als Budget stehen für das Bauprojekt 60 000 Euro zur Verfügung. Die Spezialisten von der Outdoor & Bike Solutions GmbH gehen von einer Bauzeit von vier bis sechs Wochen aus, der erste Spatenstich soll Anfang Juni erfolgen. Bei der Ausgestaltung der Strecke können sich die Bike-Sportler selbst einbringen.

„Ich gehe mit Spannung an das Projekt heran“, berichtet Strecken-Bauer Stefan Kuhn. „Die Jugend von heute wächst mit ganz anderen Interessen auf, als wir - daher fragen wir immer zuerst vor Ort: was wollt Ihr?“ So konnten auch die anwesenden Hobby-Biker direkt ihre Wünsche für die Strecke äußern. Wellen, Sprünge, Kurven - vieles ist bei der Streckenplanung möglich. Einig waren sich alle vor Ort aber schnell, dass der Starthügel das Wichtigste ist. „Mindestens drei Meter, eher sogar ein vier bis fünf Meter hoher Starthügel, um ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen zu können“, wagt Streckenplaner Dirk Vollmer einen ersten Ausblick auf die kommende Anlage.

Bevölkerung mitnehmen

„Uns ist es aber wichtig, dass das Projekt von jedem angenommen wird und auch in die Breite der Bevölkerung zielt“, ergänzt diesbezüglich auch Michael Mouratidis. Die neue Dirt-Bike-Anlage soll sowohl Anfänger wie auch Profis ansprechen. Daher wird aktuell mit drei verschiedenen Lines von leicht, über mittelschwer bis schwer geplant. Ausreichend Fläche ist im Berkacher Grund dafür vorhanden. Wie viel Quadratmeter Fläche letztendlich genau bebaut werden sollen, ist aktuell noch unklar - auch eine spätere, nachträgliche Erweiterung ist denkbar.

Bei den anstehenden Bauarbeiten wollen die jungen Hobby-Biker übrigens auch selbst tatkräftig mit anpacken. Bis zu 20 Helfer könnten sich für einen Arbeitseinsatz in der Freizeit finden lassen, bestätigten die anwesenden Jugendlichen - den zukünftigen Backflips und „No-Handern“ auf der Dirt-Bike-Strecke im Berkacher Grund soll schließlich nichts im Wege stehen. Aber nicht nur jugendliche Hobby-Biker beteiligten sich an dem Vor-Ort-Termin am Freitagnachmittag. Auch „alte Downhill-Hasen“ und sportlich ambitioniertere Cross-Country-Biker beteiligten sich an dem regen Informationsaustausch.

Keine Lärmbelästigung

Michael Mouratidis fragte bei den Experten im Interesse besorgter Anwohner auch nach möglichen Lärmbelästigungen nach. „Der Verkehrslärm von der Straße ist deutlich lauter“, beruhigte Streckenplaner Stefan Kuhn und ergänzte: „Wir planen auch kein Flutlicht, es wird also auch niemand nachts auf der Strecke unterwegs sein.“ Weitere Sicherheitsbedenken sollen nach Fertigstellung der Strecke durch eine offizielle Abnahme durch den Bund deutscher Radfahrer genommen werden.