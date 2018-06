Dintenhofener wollen Asylbewerbern helfen

Nachdem das Landratsamt am 28. Januar über die 29 Asylbewerber, die nun in der Ausweichunterkunft im Ehinger Teilort Dintenhofen untergebracht sind, informierte, hat am Montagabend eine zweite Infoveranstaltung für weitere Aufklärung gesorgt. 13 Bürgerinnen und Bürger haben sich dabei spontan bereit erklärt, sich ehrenamtlich für die Asylbewerber und Flüchtlinge zu engagieren.

„Wir müssen uns nun gemeinsam der Aufgabe stellen. Im Vordergrund steht nun ein Sprachtest, den die Asylbewerber aus Dintenhofen am 16. Februar machen werden. Danach können wir die Menschen in Sprachkurse einteilen“, erklärt Sozialdezernent Josef Barabeisch den vielen Bürgern aus Dintenhofen und darüber hinaus, die zur zweiten Infoveranstaltung gekommen waren. Mit dabei waren neben Barabeisch auch der zuständige Sozialarbeiter Achim Walter aus Rottenacker, Ehingens Sozialbürgermeister Sebastian Wolf, Ursula von Helldorff von der Lokalen Agenda und vom Freundeskreis Migranten, der zuständige Fachdienstleiter im Landratsamt, Erwin Bolach, Wilhelm Schantel von der Ausländerbehörde der Stadt Ehingen sowie Peter Bausenhart, Vorsitzender des Arbeitskreises Migration auf Landkreisebene. Sie alle waren gekommen, um die Fragen aus der Bürgerschaft zu beantworten – so, wie es Josef Barabeisch vor knapp zwei Wochen versprochen hatte.

Ursula von Helldorff, die die Asylbewerber und Flüchtlinge in ihrer Ausweichunterkunft in der ehemaligen Sonne bereits besucht hat, war voll des Lobes für die Menschen, die hauptsächlich Flüchtlinge aus Syrien (siehe Kasten) sind. „Die Männer sind ganz freundlich. Sie haben mir sofort Tee angeboten und mir erzählt, dass bereits ein paar Nachbarn mit Kuchen vorbeigekommen sind. Sie glauben gar nicht, wie diese nette Geste die Menschen berührt hat“, so von Helldorff, die den Dintenhofenern einen Überblick gab, was für Berufe die Asylbewerber haben. „Da gibt es einen Schneider, einen Chefkoch, einen Dekorationsmaler, einen Zahnarzt, Ingenieuere und vieles mehr“, beschreibt von Helldorff die Berufsgruppen und sagt: „Das sind alles gebildete und ausgebildete Männer, die natürlich auch bereit sind, ihre Hilfe anzubieten. Sie wollen hier sicher keine Probleme machen, sie wollen hier nur Frieden finden.“ Ursula von Helldorff, die viel Erfahrung in der Arbeit mit Flüchtlingen hat, hat deshalb den Bürgern Dintenhofens auch sofort ihre Hilfe angeboten, wenn es um das ehrenamtliche Engagement geht. „Ich kann ihnen auch bei der Organisation unter die Arme greifen“, so von Helldorff. Ebenfalls helfen will Peter Bausenhart, der das Ziel des Arbeitskreises Migration auf Landkreisebene auf den Punkt bringt: „Wir versuchen, den Zuwanderern im Kreis ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Das Landratsamt arbeitet hier bereits vorbildlich“, so Bausenhart, der betont: „Es ist auch eine Chance für Dintenhofen, für diese Menschen ein Hoffnungszeichen, ein Funke in der Not zu sein.“

Sozialarbeiter täglich da

Dieser „Funke in der Not“ ist derzeit Sozialarbeiter Achim Walter, der soziale Arbeit studiert hat und aus der Nachbargemeinde Rottenacker kommt. „Ich kümmere mich beispielsweise um die ärztliche Versorgung der Menschen und versuche auch, Freizeitaktivitäten zu organisieren“, erklärt Walter, der in der Anfangsphase jeden Tag für eine gewisse Zeit in Dintenhofen sein wird. „80 Prozent dieser Menschen sprechen fast fließend Englisch, einer sogar gebrochen Deutsch. Ich fungiere für sie alle auch gerne als Dolmetscher“, so Walter, der seit Oktober für den Landkreis die Flüchtlinge in Blaubeuren und nun auch in Dintenhofen betreut. Besonders freut es Walter, dass die Flüchtlinge aus der Bürgerschaft Dintenhofens heraus bereits viele Fahrräder bekommen haben. „Prinzipiell haben die Menschen Tickets für den Bus. Damit können sie problemlos die Gegend erkunden“, sagt Walter. Ein Togolese habe sich sogar bereit erklärt, als eine Art Hausmeister die Dinge in der Unterkunft zu organisieren.

Geplant ist, dass die vier Bewohner, die unter 21 Jahre sind, einen Sprachkurs an der Ehinger Magdalena-Neff-Schule belegen, die anderen Menschen könnten künftig einen Sprachkurs beim Internationalen Bund in Ehingen machen.

Laut Bürgermeister Sebastian Wolf soll die Geschäftsstelle der Lokalen Agenda in Ehingen die zentrale Anlaufstelle für die ehrenamtlichen Helfer aus Dintenhofen sein. „Künftig wollen wir auch nach dem Umbau in der Oberschaffnei Sprachkurse anbieten“, betont Wolf. Bereits drei Asylbewerber aus Ehingen arbeiten beim Bauhof, zwei sind künftig für die Stadtgärtnerei vorgesehen.

Nach knapp zwei Stunden Information und Diskussion und 13 Freiwilligen, die sich per Liste bereit erklärt haben, ehrenamtlich zu helfen, zog Josef Barabeisch eine Bilanz der Veranstaltung: „Ich habe jetzt einen sehr positiven Eindruck bekommen. Das haben Sie gut gemacht“, betont Barabeisch, der nun zeitnah alle Helfer zu einem gemeinsamen Treffen einladen möchte, um die weiteren Schritte zu planen.