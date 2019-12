Diesmal will es der TSV Allmendingen wissen

Dreimal ist der TSV Allmendingen bisher in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Kreisliga A gescheitert. In dieser Saison soll die Meisterschaft in der Kreisliga B1 errungen werden. In die Winterpause ging der TSV Allmendingen auch als Tabellenführer, knapp gefolgt allerdings vom FC Schmiechtal. Eine Zwischenbilanz der Kreisliga B1.

TSV Allmendingen (1. Platz, 12 Spiele, 31 Punkte): Durch den Sieg Ende November in Schmiechen (3:1) hat sich das Team von Trainer Harald Brobeil die Herbstmeisterschaft gesichert. Daher hat der TSV Allmendingen eine hohe Hürde genommen. Die Allmendinger sind in dieser Saison sicher mit Platz zwei nicht zufrieden. Florian Stiehle ist mit ein Garant, dass es diesmal klappen wird. Der frühere Stürmer des SSV Ehingen-Süd ist mit 26 Treffern der beste Torschütze der Liga.

FC Schmiechtal (2., 11 Spiele, 28 Punkte). Mit drei Punkten Rückstand auf Allmendingen, allerdings auch mit einem Spiel weniger, liegt der FC Schmiechtal auf Platz zwei und kann sich in Sachen Meisterschaft auch noch etwas ausrechnen. Allerdings ging erst kürzlich das Spiel gegen den TSV Allmendingen zu Hause verloren. Der Abstand zu den Verfolgern ist jedoch schon sehr beträchtlich.

SSV Ehingen-Süd II (3., 11 Spiele, 21 Punkte). Der Abstand zu den Spitzenmannschaften beträgt zwar schon sieben Punkte, aber die Mannschaft von Trainer Roland Vonnier hat noch nicht die Hoffnung aufgegeben, doch noch bei der Vergabe der ersten beiden Plätze ein Wörtchen mitzureden.

KSC Ehingen (4., 12 Spiele, 20 Punkte). Der anfangs sehr stark gestartete KSC Ehingen hat inzwischen nachgelassen und hat den Kontakt zur Spitze ebenso verloren wie der TSV Türkgücü Ehingen (19 Punkte) und die mit Türkgücü punktgleiche SG Dettingen.

Sehr stark ist im Laufe der Vorrunde der SV Niederhofen aufgetreten. Der Reserve der SG Öpfingen hatte man dagegen mehr zugetraut. Der SV Granheim führt das Feld der Mannschaften im unteren Tabellendrittel an, will aber, wie auch die TSG Ehingen II, in der Rückrunde noch zulegen. Abgeschlagen Vorletzter ist der SV Herbertshofen und Schlusslicht ist die SG Altheim II, die noch auf ihren ersten Punktgewinn wartet.

