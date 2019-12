Diesmal ist das Meisterrennen in der Kreisliga A offener denn je

Nach dem TSV Riedlingen 2017 und der SG Öpfingen 2018 hat sich bisher in der Saison 2019/20 in der Kreisliga A1 keine Mannschaft absetzen können. Die Spitze bilden in der Halbzeit insgesamt vier Mannschaften. Sie gehen mit Abstand in die Winterpause. Herbstmeister ist der FV Schelklingen-Hausen. Drei dieser vier Teams haben seit dieser Verbandsrunde neue Trainer.

FV Schelklingen-Hausen (1., 35 Punkte). Sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf ist Trainer Fabian Flinspach. Der Rundenstart war anfangs etwas holprig. Mit der Kampf- und Einsatzbereitschaft ist der Trainer sehr zufrieden. „Nach dem Spiel in Ersingen mit vier Verletzten waren wir in der Spur", sagt Fabian Flinspach. Von diesen Schwerverletzten steht nach der Winterpause nur Marco Mayer wieder zur Verfügung. Die Mannschaft wird kein Hallenturnier spielen, sich jedoch sechs Wochen vorbereiten. Fünf Vorbereitungsspiele sind vorgesehen. „Ich fühle mich bei meinem neuen Verein sehr wohl“, sagt Fabian Flisnpach. Der bisherige Erfolg gibt ihm recht.

SGM Ertingen/Binzwangen (2., 32 Punkte). „Mit dieser guten Platzierung zur Winterpause habe ich kaum gerechnet“, sagt Trainer Bernd Rumpel. Er hat eine verhältnismäßig junge Truppe, doch der derzeitige Tabellenplatz entspreche dem, wie sein Team gespielt habe. Seit zweieinhalb Jahren zeigt die SGM Ertingen/Binzwangen eine stete Aufwärtsbewegung. Die Mannschaft zeige einen geschlossenen Auftritt. „Wir haben einige Spiele glücklich gewonnen, einige jedoch unglücklich verloren", so der Trainer. Man wolle konstant bleiben und weiterhin in der Spitzengruppe verbleiben.

SG Griesingen (3., 31 Punkte). Seit Rundenbeginn trainiert Marco Liebmann die Mannschaft. „Erst musste ich noch einige Schwierigkeiten kennenlernen, doch dann kamen die Erfolge", sagt der Trainer. Mit dem Engagement und dem Trainingsbesuch ist Marco Liebmann sehr zufrieden: „Wir haben eine gute Mannschaft und dazu gehört auch eine starke Reserve.“ Die SG Griesingen wird nur ein Hallenturnier in Allmendingen bestreiten. Sieben Vorbereitungsspiele sind in der Winterpause vorgesehen. „Wir wollen uns weiter verbessern“, so der SG-Coach.

SV Betzenweiler (4., 29 Punkte). Mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz kann der SV Betzenweiler ebenfalls noch zur Spitzengruppe gerechnet werden. „Wir haben viele Punkte verschenkt“, sagt Gerhard Rief im Hinblick auf drei Heimniederlagen. Der neue Trainer Daniel Weber weiß, dass seine Mannschaft viel Potenzial hat, jedoch nicht immer konzentriert genug spielt und viele Chancen nicht nützt. Doch man will weiterhin bei den Top 3 mitspielen. „Von der Qualität her können wir um die Meisterschaft mitspielen. Bisher sind wir voll im Plan“, so Daniel Weber.

SGM Daugendorf/Zwiefalten (5., 25 Punkte). Die Mannschaft war einige Zeit sogar einmal Tabellenführer, doch sie ist insgesamt nicht konstant genug, um ganz vorne mitzuspielen.

SF Kirchen (6., 25 Punkte). Mit einem Spiel im Rückstand kann das Team von Trainer Christian Zittrell mit Zuversicht in die Winterpause gehen. Nach schwachem Rundenstart haben die Sportfreunde in der Folge kräftig gepunktet.

SV Ringingen (7., 22 Punkte). Das Team vom Hochsträß konnte nicht an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen, steht jedoch auf einem guten Mittelplatz.

FC Schelklingen/Alb (8., 21 Punkte). Nach einem perfekten Rundenstart konnte die Mannschaft von Trainer Wilfried Staiger sich mehr erhoffen, als sie im weiteren Verlauf der Vorrunde erreicht hat.

SGM SW Munderkingen/Rottenacker II (9., 20 Punkte). Das Fusionsteam Schwarz Weiß Donau hat lange gebraucht, bis es Fuß gefasst hat. Doch inzwischen hat sich die Mannschaft in der Kreisliga A gut etabliert.

SG Ersingen (10., 18 Punkte). Für einen Aufsteiger hat sich die SG Ersingen bisher sehr gut geschlagen. Die Ersinger haben die meisten ihrer bisherigen 18 Punkte zu Hause geholt und werden auch in Zukunft für jeden Gegner einen achtbaren Partner abgeben.

SF Donaurieden (11., 18 Punkte). Die Sportfreunde sind eine Wundertüte. Mal gewinnen sie auswärts, dann verlieren sie wieder zu Hause. Trainer Goran Grgic muss versuchen, mehr Konstanz in die Mannschaft zu bringen.

SV Dürmentingen (12., 16 Punkte). Die Dürmentinger haben die Runde zwar sehr erfolgreich begonnen, doch inzwischen nachgelassen. Erst durch den Sieg in Rißtissen konnten sie den Abstiegsplatz abgeben.

SF Bussen (13., 15 Punkte). Das Team aus Dietershausen kann mit der derzeitigen Bilanz nicht ganz zufrieden sein. Man muss sich vor allem auf den Klassenerhalt konzentrieren.

SV Oberdischingen (14., 14 Punkte). Das Team von Trainer Markus Schmid findet sich zur Winterpause auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Man hat jedoch das Potenzial, sich in der Rückrunde ins Mittelfeld hochzuarbeiten.

TSV Rißtissen (15., 12 Punkte). Durch die Niederlage im letzten Heimspiel vor der Winterpause hat es der TSV Rißtissen versäumt, vom Tabellenende wegzukommen. Das Trainergespann Gerold Häger/Kai Engelhardt muss versuchen, ab dem Frühjahr wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.