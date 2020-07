Nach einigen vergeblichen Anläufen in der Relegation ist dem TSV Allmendingen nach der abgebrochenen Saison 2019/20 nun die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B1 gelungen. Mit Erfolgstrainer Harald Brobeil will sich der TSV nun in der Kreisliga A etablieren.

Mit insgesamt 31 Punkten aus zwölf Spielen und einer Tordifferenz von 52:13 haben die Allmendinger die Konkurrenz in der vergangenen Runde hinter sich gelassen. Das 3:1 beim direkten Verfolger FC Schmiechtal war am 30. November 2019 der erfolgreiche Schlusspunkt – denn 2020 kam der Stopp des Spielbetriebs vor dem ersten Kreisliga-B-Spieltag nach der Winterpause.

Nach dem Rundenstart im Sommer 2019 mit vier Siegen in Folge kassierte der spätere Meister aus Allmendingen am 13. Oktober beim 2:3 gegen Türkgücü Ehingen seine einzige Niederlage. Am 17. November nahm der SV Granheim beim überraschenden 0:0 dem TSV Punkte ab. Die höchsten Siege gelangen dem Team von Harald Brobeil mit 9:0 gegen den SV Herbertshofen und dem 8:0 gegen den SSV Ehingen-Süd II.

Zugang Florian Stiehle (früher SSV Ehingen-Süd) war vor der Saison 2019/20 vom WSV Mehrstetten gekommen und stellte auch in Allmendingen seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis. Genau die Hälfte der TSV-Tore, 26 von 52, gingen auf sein Konto. Dieser Spieler weist aber noch mehr Pluspunkte auf: Nach Auskunft seines Trainers hat Stiehle bei keinem Spiel und auch in keinem Training gefehlt. Florian Stiehle wird weiterhin beim TSV Allmendingen bleiben, obwohl schon bisher einige Vereine an ihm Interesse zeigten.

„Wir freuen uns, dass es weitergeht. Den Aufstieg haben wir uns verdient. Allerdings wäre uns eine Meisterschaft nach normalem Rundenverlauf mit Vor- und Rückrunde lieber gewesen“, sagt Harald Brobeil. Die Kreisliga A sei eine neue Herausforderung.

Nun ist Harald Brobeil mit seinem Heimatverein aufgestiegen. Er ist zuversichtlich, dass der Klassenerhalt in der Kreisliga A gelingt, obwohl es nach der Saison 2020/21 einen verschärften Abstieg geben dürfte. „Harry“ hat seit 1985 die Trainer-Lizenz und über ein Jahrzehnt im Amateurliga-Bereich (ab Landesliga bis Verbandsliga) trainiert. Seine Glanzzeit war beim SSV Ulm 1846. Er hat in seinen 35 Jahren als Trainer aus beruflichen Gründen einige Pausen eingelegt. 2011 hatte er mit der TSG Ehingen den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft.

Mit fünf Zugängen – Viktor Gutsche (TSG Rottenacker), Matija Dobranic, Daniel Matzcuk (beide FC Blaubeuren), Georgios Axarcas (TSV Neu-Ulm) und Torhüter Christian Brück (SV Granheim) – wurde der Allmendinger Kader für die Kreisliga-A-Saison 2020/21 verstärkt. Dazu kommen vier bisherige A-Jugendliche. Sechs Vorbereitungsspiele sind in Ennahofen geplant, Gegner sind unter anderem TSV Blaubeuren, FV Asch/Sonderbuch, SV Bremelau, SV Pappelau/Beiningen. Trainingsbeginn des TSV Allmendingen war am Montag, 20. Juli.