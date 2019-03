Dieses Neubaugebiet wird erstmals nur mit erneuerbaren Energien beheizt

Wohnhäuser, Bürogebäude, Gewerbebetriebe sowie landwirtschaftliche Betriebe sind in Schaiblishausen an ein Nahwärmenetz angeschlossen. Es wird seit 2007 von Berthold Mack mit seinem Unternehmen Mack Biogas betrieben. Der bisherige Wärmenetzausbau ersetzt 145.000 Liter Heizöl im Jahr. Zusammen mit der Stromproduktion für rund 1200 Haushalte können somit 2200 Tonnen CO² eingespart werden.

2017 wurde auch das Neubaugebiet Beund in Schaiblishausen mit einer Wärmeleitung an die Biogasanlage angeschlossen. Es ist das erste Neubaugebiet im Stadtgebiet Ehingen, das gänzlich aus erneuerbaren Energien beheizt werden kann.

Zwischenzeitlich wurden bereits vier Neubauten und ein Altbau angeschlossen. Alle Bauplätze wurden in diesem Zuge erschlossen und zusätzlich mit einem Leerrohr für Glasfaser ausgestattet. Insgesamt sind noch fünf städtische Bauplätze frei. Das Netz ist so dimensioniert und verlegt, dass auch die dahinterliegenden privaten Bauplätze sowie bestehende Interessenten versorgt werden können.

Viele Vorteile

Berthold Mack, Betreiber des Nahwärmenetzes, sieht viele Vorteile in der Energieversorgung durch die Biogasanlage: „Durch die bedarfsorientierte Energieerzeugung und dem jederzeit, unabhängig von den Witterungsverhältnissen, möglichen Abruf wird die Wirtschaftskraft in der Region gefördert und die Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten gestärkt.“

Auch Ortsvorsteher Herbert Brandl sieht in dem Nahwärmenetz einen Gewinn für die Anwohner. „Es ist wirklich eine tolle Sache. Besonders interessant ist für potenzielle Bauinteressenten, dass durch die Beheizung mit Wärme aus 100 Prozent erneuerbaren Energien die Vorgaben für ein KfW-Effizienzhaus, egal welcher Stufe, leicht erreicht werden.“

Mit ihrem Projekt „Nachhaltige Stadt“ strebt die Stadt Ehingen das Ziel einer energieeffizienten, emissionsgeminderten und dezentral mit Energie versorgten Kommune an. Schon seit Jahren beschäftigt sich die Stadt in diesem Kontext mit Fragestellungen zur nachhaltigen Stadtentwicklung, dezentralen Energieversorgung, Klimaschutz und CO2-Minimierung. Um diese Vorsätze zielgerichtet zu verfolgen, wurde 2015 ein Klimaschutzkonzept aufgestellt. Eine Maßnahme aus dem Bereich Versorgung und Entsorgung ist die gemeinschaftliche Energieversorgung von Neu- und Umbauten. Das beinhaltet mitunter den Aufbau von Nahwärmenetzen im Stadtgebiet und in den Teilorten.

