Besonderes Geschenk lässt diese Zwillinge strahlen

Mit einem netten Foto haben sich die Eltern der Zwillinge Finn und Malte bei Oberbürgermeister Alexander Baumann für das Geschenk der Stadt Ehingen zur Geburt bedankt. Die Lätzchen mit dem Ehinger Stadtlogo seien fleißig im Einsatz, schreibt die Familie in ihrer Mail.

Angebote speziell für Familien

Wenn Ehinger Bürgerinnen und Bürger Eltern werden, bekommen sie Post von der Stadt. Neben einem Brief von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und einem persönlichen Schreiben von Oberbürgermeister Alexander Baumann erhalten die Eltern zudem Informationen zum „Stärke“-Programm des Landes. Es enthält Angebote, die sich speziell an Familien mit Kindern richten, etwa zu offenen Treffs oder Familienbildungsfreizeiten.

292 Willkommensgeschenke

Auch an die neuen Ehinger Mitbürgerinnen und Mitbürger hat die Stadt gedacht. Jeder kleine Neubürger erhält ein Lätzchen mit Ehinger Stadtlogo. Um dem höheren Müllaufkommen mit Babys Rechnung zu tragen, erhalten die Familien von der Stadt Ehingen einmalig einen Gutschein für sechs Windelmüllsäcke. Im letzten Jahr konnte die Stadt Ehingen übrigens 292 Willkommensgeschenke an junge Neubürgerinnen und Neubürger verteilen. Wie auf dem Foto zu sehen ist, kommt die Aktion bei den Kleinen gut an.