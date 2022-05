Dieses Dorf hat den schönsten Maibaum im Alb-Donau-Kreis

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat sich die Jury des SZ-Maibaumwettbewerbs am Montag wieder auf den Weg durch die Region gemacht, um die schönsten Maibäume zu bewerten. Besonders schön war in diesem Jahr, dass gleich sechs Kinder- und Jugendbäume mit dabei waren.

Maßstäbe gesetzt

Der Dellmensinger Maibaum hat auch in diesem Jahr, wie schon in vielen Jahren zuvor, Maßstäbe gesetzt und die Jury, bestehend aus dem CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel, Bürgermeister Hans Rieger (Hausen am Bussen und Unterwachingen) und Lothar Huber, Ehrenzunftmeister der Narrenzunft Spritzenmuck, überzeugt.

Auf dem zweiten Platz gelandet ist der Maibaum in Hausen am Bussen, bei dessen Bewertung sich Bürgermeister Hans Rieger enthalten hat. Der Oberdischinger Maibaum ist auf dem dritten Platz gelandet, Emerkingen mit nur einem Punkt weniger auf Platz vier. Fakt ist aber, dass in diesem Jahr alle Teilnehmer große Gewinner sind, denn endlich zieren die Maibäume wieder unserer Dörfer und machen deutlich, dass die jeweilige Dorfgemeinschaft lebt – und die Tradition bewahrt.

Zusammenhalt leben

„Maibaum ist Heimat, Dorfgemeinschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl und Tradition. Der Maibaum zeigt, wie selbst die kleinsten Ortschaften sich größte Mühe geben und den Zusammenhalt leben“, erklärt Hans Rieger, der sich in mehr als 15 Jahren Mitgliedschaft in der Jury mittlerweile den Spitznamen Maibaumpapst erarbeitet hat. Auch für Manuel Hagel, der mittlerweile auch schon seit vielen Jahren die Juryarbeit mitmacht, ist der Maibaumwettbewerb nicht wegzudenken. „Dieser Wettbewerb bringt vieles zum Ausdruck.

Er zeigt, wofür die Region steht, dass hier Bodenhaftung und Traditionsbewusstsein da sind. Und es ist wirklich ein Lebensglück, in diesem Teil des Alb-Donau-Kreises leben zu dürfen. Und wenn ich sehe, mit wie viel Zeit und Herzblut nicht nur die Großen, sondern auch die Kinder bei ihrem Maibaum sind, ist das toll. Und wenn mir ein Kind in einem Kindergarten erzählt, dass er mit dem Erdbohrer seines Vaters ein 100 Meter tiefes Loch für den Maibaum gebohrt hat, geht mir einfach das Herz auf“, so Hagel.

Großes Vergnügen

Sein Jury-Kollege Lothar Huber macht deutlich: „Es ist mir Jahr für Jahr ein großes privates Vergnügen, hier dabei zu sein und durch unsere schöne Heimat zu fahren. Und den schönsten Maibaum zu finden, ist ein Symbol des Brauchtums unserer Heimat.“

Die Gewinner der ersten vier Plätze bei den „Erwachsenenbäumen“ werden zeitnah zu einer kleinen Übergabeveranstaltung in der Berg-Brauerei, dem langjährigen Partner der SZ-Maibaumaktion, eingeladen und bekommen dann ihre Preise in flüssiger Form.

Auch die Kindergärten werden eingeladen und bekommen Gutscheine von unserem Partner Linzmeier Baustoffe überreicht.