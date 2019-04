Diese Rad-Wander-Busse und Bahnen stehen ab Mai zur Verfügung

Die Rad-Wander-Busse und Bahnen starten in die neue Saison. Das Freizeitangebot gilt ab dem 1. Mai an allen Sonn- und Feiertagen bis einschließlich 20. Oktober. Bei allen Freizeitlinien ist die Fahrradmitnahme kostenlos. Ob Rad- oder Wandertour: Erlebnisreiche Ausflüge in die nähere Umgebung sind so auch ohne Auto gut möglich.

Die Busse und Bahnen im Überblick:

• Rad-Wanderbus Laichinger Alb mit Fahrradtransport: Der Bus fährt von Blaubeuren über Heroldstatt und Westerheim nach Laichingen und zurück. Eingeplant sind zwei Hin- und Rückfahrten am Vormittag und je zwei am Nachmittag.

• Rad-Wanderbus Lautertal mit Fahrradtransport: Der Bus fährt von Munderkingen über Obermarchtal und Rechtenstein ins Große Lautertal bis nach Münsingen und zurück. Eine Hin- und Rückfahrt erfolgt am Vormittag, zwei Fahrten am Nachmittag.

• Lautertal-Freizeitbus mit Fahrradtransport (Firma Bayer): Der Bus startet in Ehingen und fährt über Dächingen, Granheim und Frankenhofen nach Münsingen und von dort durchs Große Lautertal nach Hayingen und Zwiefalten. Es sind zwei Fahrten von Ehingen nach Münsingen eingeplant und drei Pendelfahrten im Großen Lautertal.

• Biosphärenbus mit Fahrradtransport: Der Bus startet in Münsingen und fährt rund um den ehemaligen Truppenübungsplatz. Zwei Haltestellen (Heroldstatt und Feldstetten) befinden sich im Alb-Donau-Kreis. Insgesamt finden drei Rundfahrten statt. Das Besondere: Die Fahrt im Biosphärenbus ist für alle Fahrgäste kostenlos.

• RadWanderBus Schwäbische Alb mit Fahrradtransport: Der Bus kommt aus dem Landkreis Esslingen und fährt von Oberlenningen über Schofpfloch nach Westerheim und Laichingen und wieder zurück nach Oberlenningen. Es sind fünf Hin- und Rückfahrten vorgesehen.

• Schwäbische Alb-Bahn mit Fahrradtransport: Historische Schienenbusse fahren von Schelklingen durchs Schmiechtal nach Münsingen und weiter bis nach Engstingen. Die erste Fahrt am Vormittag startet sogar ab Ulm, ebenso geht die letzte Fahrt am Abend bis Ulm. Tagsüber sind zwischen Schelklingen und Münsingen fünf Pendelfahrten und zwischen Münsingen und Engstingen vier Pendelfahrten eingeplant.

• Lokalbahn und Alb-Bähnle mit Fahrradtransport: Dampf- und Museumszüge verkehren von Amstetten nach Gerstetten (Lokalbahn) auf der Schmalspurbahn von Amstetten nach Oppingen (Alb-Bähnle). Es sind je Strecke vier Hin- und Rückfahrten möglich.

Im neu aufgelegten Prospekt „Rad-WanderBusse&Bahnen 2019“ sind alle Informationen zusammen gefasst. Er beinhaltet eine Übersichtskarte mit den Freizeitlinien und die Fahrpläne. Darüber hinaus sind Tourentipps zum Radeln und Wandern, Ausflugsziele und Veranstaltungen aufgeführt.

Der Prospekt ist erhältlich, beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis in Ulm (Schillerstraße) und bei den Bürgermeisterämtern im Alb-Donau-Kreis. Die Fahrpläne und Infos stehen auch im Internet unter www.tourismus.alb-donau-kreis.de

Es gelten die Tarife der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING), wobei die Fahrradmitnahme kostenlos ist. Für Fahrgäste aus dem DING-Gebiet wird die kostengünstige „DING-Tageskarte Gruppe“ für 18 Euro (gültig für bis zu fünf Erwachsene) empfohlen.