Diese Kommunen bekommen Geld für Hochwasserschutz

Der Alb-Donau-Kreis profitiert mit einer Reihe von Maßnahmen und bekommt insgesamt 3,7 Millionen Euro vom Land für unterschiedliche Maßnahmen wie dem Hochwasserschutz und der Gewässerökologie sowie der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, teilen die Abgeordneten Jürgen Filius (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) am Donnerstag mit. Ulm und der Landkreis werden bei 20 Maßnahmen mit insgesamt mehr als zehn Millionen Euro bedacht. Unter anderem fließt Geld in folgende Gemeinden in der Region:

Oberstadion: 359.000 Euro für die Renaturierung des Stehenbachs und des Mühlhauser Bachs.

Rottenacker: 195.200 Euro für die Umgestaltung des Absturzes in eine Raue Rampe am Stehenbach.

Allmendingen: 909.700 Euro für den Hochwasserschutz an der Schmiech.

Allmendingen: 228.200 Euro für die Ökoverbesserung der Schmiech.

Ehingen: 40.000 Euro für den Grunderwerb eines Gewässerrandstreifens in Deppenhausen.

Ehingen: 45.200 Euro für das Starkregenrisikomanagement.

Obermarchtal: 97.100 Euro für den Anschluss Mittenhausen an die Kläranlage Rottenacker.

„Sauberes Trinkwasser und die umweltschonende Entsorgung von Abwasser sind für uns selbstverständlich. Damit auch künftig aus unseren Hähnen trinkbares Wasser kommt, bedarf es vieler Hände Arbeit und letztendlich auch großer Investitionen“, so Manuel Hagel.

Die Zuschüsse der Landesregierung aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds ermöglichen den Kommunen, ihre Wasserversorgung zu erneuern, den Schutz vor Hochwasser zu verbessern oder die Qualität der Flüsse, Seen und des Bodens in Baden-Württemberg dauerhaft zu steigern.

Bei den Maßnahmen des Förderprogramms handelt es sich um von den Kommunen, beabsichtigte, jedoch noch nicht bewilligte Vorhaben.