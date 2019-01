Diese Kandidaten schickt die Ehinger CDU ins Rennen

Mit vielen neuen Gesichtern auf der Liste für die Kommunalwahl hat der CDU-Stadtverband am späten Donnerstagabend den Wahlkampf eingeläutet. Im vollen Saal des Ehinger Hotel Adler hat der Fraktionsvorsitzende im Ehinger Gemeinderat, Manuel Hagel, seine Parteimitglieder auf den Wahlkampf eingeschworen. Auf Platz eins der Kernstadtliste setzte die CDU die Stadträtin Katrin Brotbeck.

„Aus der Tradition heraus gehörte der Listenplatz eins der Kernstadt bisher immer dem Fraktionsvorsitzenden der CDU-Gemeinderatsfraktion. Da Manuel Hagel nun aber in Nasgenstadt wohnt, ist dieser Platz für ihn nicht greifbar“, erklärte der Stadtverbandsvorsitzende Manfred Nothacker den Grund, warum Hagel nicht „am gewohnten Platz“ auftaucht. Lange habe man laut Nothacker überlegt, wie die CDU diesen Platz füllen soll. Schlussendlich habe man sich dazu entschieden, diesen Platz einer Frau zu geben – und mit Katrin Brotbeck hat die CDU eine erfahrene Stadträtin und Unternehmerin gefunden.

Platz zwei der Kernstadtliste durfte ein Mitglied der Jungen Union belegen, hier tritt Martin Neumann für den Gemeinderat an. Als Vertreter der Senioren-Union steigt auf Platz drei der Kernstadtliste Stadtrat Alfred Kloker ins Rennen um einen Sitz im Ehinger Gemeinderat, Platz vier bekommt der Ehinger Ortsvereinsvorsitzende Heinz Wiese, der auch schon im Bundestag tätig war.

Manuel Hagel schwor dann seine Parteimitglieder auf den bevorstehenden Kommunalwahlkampf bis zum Wahltag am 26. Mai dieses Jahres ein. Unter dem Motto „Heimat, Natur und Dynamik“ will Hagel mit den Unionskandidaten in den Wahlkampf ziehen. „Wir haben herausragende Ehinger Persönlichkeiten auf unserer Liste. Für uns alle muss gelten, dass zuerst die Stadt, dann die Fraktion und erst dann der Einzelne kommt“, betonte Hagel, dessen oberstes Ziel ist, dass weder die Kernstadt, noch die Teilorte Einwohner verlieren, weil die Menschen die Große Kreisstadt wegen Perspektivlosigkeit verlassen müssten. „Wir müssen sowohl Bau- als auch Arbeitsplätze schaffen“, so Hagel, der den Breitbandausbau als „Megathema“ bezeichnete und betonte: „Wir als CDU-Fraktion wollen in Ehingen und den Teilorten Breitband an jeder Milchkanne. Das ist unser Anspruch und das ist unser Versprechen.“

123 Wahlberechtigte:

Platz eins: Katrin Brotbeck (109/Kernstadt), Josef Huber (108/Alb-Kirchen), Michael Mouratidis (109/Pfarrei), Thomas Schreiner (87/Rißtissen), Manuel Hagel (114/Nasgenstadt)

Platz zwei: Martin Neumann (106/Kernstadt), Alfred Schrode (114/Alb-Kirchen), Wolfgang Beck (96/Pfarrei), Markus Stirmlinger (101/Rißtissen), Peter Bausenhart (94/Nasgenstadt)

Platz drei: Alfred Kloker (102/Kernstadt), Jutta Uhl (109/Alb-Kirchen), Philipp Lämmle (112/Pfarrei), Gerold Neugebauer (97/Rißtissen), Thomas Bailer (103/Nasgenstadt)

Platz vier (hier wurden 124 Stimmen abgegeben): Heinz Wiese (98/Kernstadt), Alfons Köhler (103/Alb-Kirchen), Armin Egle (98/Pfarrei)

Weitere Kandidaten: Peter Banderitsch (105), Raffaele Errigo (39), Henry Frömmichen (79), Marc Gröber (100), Peter Groß (68), Susanne Heckenberger (76), Angelos Kalaitzis (43), Günther Knab (66), Roland Mantz (86), Manuela Puseljic (74), Christina Sauter-Knap (78, nach Stichwahl 64), Nil Scheppach (71), Manfred Schrade (78, nach Stichwahl 46), Thomas Sontheimer (90), Frank Thimm (87), Stephanie Ullmann (73) und Claudia Wiese (103).